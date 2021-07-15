女保鑣槍殺姨舅囚終身　聞謀殺罪成稱：幫阿媽報仇我好開心

女保鑣疑不滿姨舅未及早分配外婆家遺產，兼指他們未有好好照顧其母親，在鰂魚涌公園槍擊4姨舅，釀成兩死兩傷。女保鑣否認謀殺等罪名，其精神科醫生指她事前曾吸「冰」毒兼精神失常等理由作辯解，全女班陪審團今（15日）退庭商議少於４小時，裁定被告兩項謀殺及兩項射擊傷人罪成，法官即依例判處她終身監禁。被告聽取判刑時已一直喃喃自言，她聞判後在犯人欄內說：「我可以幫阿媽報仇，我好開心。」又趁法官離庭時向法官方向說：「死呀你。」



被告詹心桀（47歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。 4項控罪全部罪成。

被告帶備槍及50子彈出席飯局

法官潘敏琦判刑時指，被告以答謝眾人為由，安排午飯聚會，但出席時卻攜帶致命武器及50發子彈，與他們相處數小時後，近距離向眾人開槍。雖然二舅最終獲救，但在庭上講述事件仍淚灑當場，而肩膊受傷的三姨事後無法看槍擊電影。

官斥被告不懂感恩

潘官直斥被告無恥，事後仍寫信予三姨，信中的關心十分表面，又無恥地要求兄長幫在囚的她買零食、衣服等。即使被告事發時曾槍指兄長，但兄長仍關心她，盡力照顧她。潘官亦指被告不懂感恩，槍殺幫她付電腦課程學費的二姨。

殘酷事件賠上兩命

潘官感嘆在這次殘酷的事件中賠上兩條生命，直指非法奪取他人生命的人士要付上對等的代價。潘官指，她對謀殺案的判刑沒有酌情權，即使她有酌情權，也會同樣判被告囚終身。至於兩項射擊傷人罪，被告共被判囚18年。

外婆留下物業未有分配

案情指，被告的母親是家中的大家姐，她有7名弟妹。被告的外婆2011年去世，生前未有立遺囑，但遺下一個於南豐新邨的單位。

被告的母親生前在被告同意下被送到老人院，住院費由眾姨舅支付。被告母親’在2015年去世，。被告卻怪責怪姨舅未有在母在生時出售外婆的單位，亦怪他們未有好好照顧母親。四舅並曾在2016年在互聯網看到被告指他們侵吞母親遺產的帖文，二舅及三姨與被告見面後，被告終刪去帖文。眾姨舅後來亦出售被告外婆的物業，並把原本屬於被告母親的一份交給被告。

被告舉槍前表情突然轉冷

案發當天約了眾姨舅飲茶，並稱要答謝他們，惟被告出現時卻未言感謝，反問：「點解遺產咁遲處理。」事件中受槍傷的二舅供稱，一行人在茶敘後行到公園時，被告談及武術等話題，她的表情突然轉冷並舉起手槍向他們發射。

三姨目擊兄姊中槍倒地

被告的三姨詹小慧供稱，當時見到兄長詹鎮基中槍倒地後，眼睛仍半開合，後腦流血，其姊詹少芬則已閉上眼，她當時曾觸碰二人的身體，所以她仍會不時回想起二人的表情、身體觸感。她又稱事件對他的心理影響很大，至今仍會害怕聽到「嘭」聲，及不敢看有槍擊的電影。

去信三姨稱永不補槍

三姨又透露，被告被捕後曾寄信給她，並稱對姨舅所造成的傷害感同身受發及懺悔萬分，尤其見到三姨撲向舅父的情景：「我見到的是媽媽離開我時，完全一樣的疼。」被告又稱永不會向她補槍。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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兄長指被告曾指遺產太遲處理

被告的兄長魏敬東當日亦在現場，他見被告拔槍向相反方向走而逃過一劫。魏作供時稱其母親有精神問題，被告也曾有抑鬱及焦慮。被告因未有入讀一個兩年制的課程，最終沒入讀大學。她對遺產太遲處理，及姨舅稱外婆的醫療費達400萬感不滿並認為是「報大數」。他又指被告對無法讓母在家享晚年感後悔。他又稱見被告在母親的骨灰龕位旁已設她的骨灰龕位，並刻上被告的名字及有她的照片。

辯方專家指被告事發前曾吸冰

辯方的精神科醫生透露，被告從內地移民來港後，覺他人對她不友善並帶歧視目光，又覺得姨舅們看不起她及母親。被告過往亦曾入院接受精神治療7至8個月。她自覺處理保鑣工作得不錯，但與同事合不來。被告又及自覺如已故影星張國榮。被告在母親離世後持續情緒低落，出現自殺念頭，雖然已買炭打算自殺。她又認偶爾會吸「冰」毒，事發前一天亦有吸食。

她稱，事發當日聽到姨舅說：「我點知你阿媽幾時死」、「你阿媽唔死都死左，你阻住全世界都無用」，認為他們十分涼薄，後來感到「心口大石要爆炸」，又聽到有聲音稱「射！射！立刻同阿媽團聚」，之後的事情她已全無記憶。

被告曾在社交平台上傳其持槍照片。（詳看下圖)

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控方專家認為被告判斷力正常

惟控方的精神科醫生卻指，被告在小欖拘留期間，未有出現抑鬱、幻覺、精神分裂等症狀。他指被告因未有升學等事感自卑及不安，但被告的情況與嚴重抑鬱症不脗合，她亦未有就事件感到罪疚或自責，認為被告事發時的心理情況未受影響。

他更透露，被告在還押期間因為不想轉到大欖監獄，但又懷疑懲教想偷偷將她轉倉，曾吞下牙刷以留在小欖。被告亦沒對毒品出現依賴性，她留意到三姨撲向四舅一事，顯視出她神智、判斷力、決策力等正常。

案件編號：HCCC272/2019