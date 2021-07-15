女保鑣公園槍殺姨舅　路人聞「嘭嘭」聲以為裝修　事後才知有真槍

女保鑣涉嫌在光天化日下，於鰂魚涌公園槍擊4名姨舅，並向太古城中心逃去。碰巧路過的一名路人，見到兩人倒地，並聞一把女聲大叫：「追佢！」未有顧及何事，便即追著女保鑣。該名路人亦有作控方證人在庭上作供，他作供後稱，當日聽到「嘭嘭」聲時，還以為是太古城作裝修工程，追著女保鑣時亦未見其槍，直至女保鑣被制服才見到其手槍。他回想起事件，覺得當時都無得驚，惟了解事件後才懂得害怕。
控方證人李明昌作供時透露，他是一名退休新聞工作者，當日有幫忙追著被告至太古城中心，並叫保安幫忙截停她。他還記得被告遭多人截停後，神情冷靜，並拿出水樽喝水。
追截被告時不知何事
李作供後向記者說，當時太古城正進行裝修，他聽到「嘭嘭」聲以為與工程有關，雖然見到兩人倒地流血，但他追著被告時，其實不知發生何事，也不見被告手中有槍，只見她背著背包。
直至女被告在太古城中心被截停，保安員從她身上搜出手槍後，他才得知被告原來懷槍，但他表示：「嗰時都無得驚。」又稱事後了解事件後才懂害怕。
被告曾在社交平台上傳持槍照片
女被告詹心桀(47歲)過往曾開設保鑣公司，並曾接受傳媒訪問。她在訪問中曾自稱是香港第一位在國外受訓的女保鑣，亦有在社交平台及影片串流網站上傳她持手槍及匕首的照片，並做出踢腿等動作，身手矯健。她今(15日)被裁定兩項謀殺及兩項射擊傷人罪成，法官依例判她終身監禁。
被告曾在社交平台上傳其持槍照片。（詳看下圖)
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案發經過。（詳看下圖)
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