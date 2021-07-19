本港零售商預先包裝生魚驗出孔雀石綠　食安中心指示下架回收

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）公布，本港零售商「Millennium Hong Kong Food Service Limited」的一個預先包裝生魚(Snakehead)樣本驗出孔雀石綠，含量為十億分之二點零二。

中心已知會涉事商戶，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關零售商亦正按中心指示進行回收。發言人提醒，孔雀石綠是工業染料，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。



零售商Millennium Hong Kong Food Service Limited於其FB專頁表明，有出售聲稱是法國當地直飛抵港的生蠔，惟其FB網頁未有刊登其他食材相關資料。(Millennium Hong Kong Food Service LimitedFB專頁截圖)

該生魚樣本淨重約600至700克，來源地為中國，其包裝上列明「今年6月25日 此日期前最佳」。翻查網上資料，零售商Millennium Hong Kong Food Service Limited(萬豪香港餐飲供應有限公司)，亦有出售聲稱是法國當地直飛抵港的生蠔，惟其FB網頁未有刊登其他食材相關資料。

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述生魚樣本作檢測。結果顯示，樣本含孔雀石綠，含量為十億分之二點零二。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關零售商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電零售商熱線2430 1119 ，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

中心會通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。