升中人數跌　消息：學界料削20班中一　龍翔官立中學收生不足勢危

香港正值移民潮，大批中小學生隨父母離港升學，加上新冠肺炎疫潮下跨境生減少等，令中學中一收生不足嚴峻，引發縮班殺校危機。《香港01》接獲消息，中學界內部最新估算，料新學年全港急削至少20班中一，即比去年僅減3班，大幅增多近6倍，形容情況「血流成河」。據了解，當中包括官校，其中有教師捲入反修例風波而被解僱的龍翔官立中學，陷入「殺校」危機。

前立法會教育界議員、教協副會長葉建源形容情況嚴重，促教育局調低「開班線」，或推行小班教學，以穩定學界。



《香港01》接獲消息，中學界內部最新統計，預計新學年全港中學大幅至少削20班。（資料圖片）

現時中一每班設定34人，另加兩個留班位。三成學額經自行派位收生，餘下七成則在統一派位取錄學生。「開班線」為至少取錄26人，以供開辦兩班中一，即每班下限13人。

教育在每年9月中到學校「數人頭」，未達標學校可繼續營運，並可參加來年中一派位，但當初中各級只餘一班時，中四便無法提供足夠選科予學生，學校很大可能要停辦，學生高中需轉校。當學生人數減少時，學生上移至更佳派位組別中學，第三組別中學往往首當其衝。

中一剩餘學額至少有2800至3000個

升中人口本應持續上升，惟受到移民潮影響，加上疫情令跨境生減少等，參加新學年中一派位人數只有52,055名學生，比去年同期減少2,057人。



中一學位註冊剛於本月初結束，《香港01》接獲消息，各地區中學校長會內部初步統計，全港升中剩餘學額至少有約2,800至3,000個，比教育局早前估算的約2,500個，多約300至500個以上。

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消息指，移民潮下大批學生離港，令參與派位人數減少，公營中學收生不足。根據學界統計，估計全港中學新學年至少削減20班中一，即比去年僅減3班，大幅多17班；縮減的中一20多班中，港島及新界區各削約10班，九龍區則僅減數班，形容情況「血流成河」。不過，確實數字要待當局9月中點算中一生人數後才能確定，但料縮班情況更惡劣，僅開兩班中一的中學或率先當災，將陷入「殺校」危機。

翻查資料，2016學年升中人口跌至谷底時，全港中一削16班，往後每年中一班數持續回升，2020學年則減3班。

據了解，教育局近期安排在生下跌官中任教的教師調到有空缺的中學，至少涉及三間，其中包括龍翔官立中學，因收生不足，面臨殺校危機，有關學校需爭取在9月中前再收到學生，如新移民，才可渡過危機。官校屬教育局管理，龍翔官立中學一名教師前年10月被匿名投訴教材涉及港獨議題，教育局介入調查，最終決定解僱。

據了解，龍翔官立中學因收生不足，面臨殺校危機。（資料圖片）

教育局：家長有權為子女選擇就讀學校

教育局表示，香港屬開放型社會，家長有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動亦屬常態。教育局會在9月份核實2021/2022學年公營中、小學的實際在學人數，以及相應批核的班數。局方未有回應中學減班數問題。

局方又表示，每一學年教師的流失人數均有一定浮動，包括轉往他校任教、退休、進修、從事其他行業及因其他私人理由離職等。近年，公營學校整體教師的流失率大致平穏。官立學校方面，過去一年學校教育人員辭任的百分比亦與公務員整體情況相若。

前教育界立法會議員、教協副會長葉建源表示，受到移民潮影響下，若新學年全港中學削減至少20班，形容情況嚴重。（資料圖片）

葉建源促降開班線、推小班教學

前立法會教育界議員葉建源表示，受到移民潮影響下，若新學年全港中學削減至少20班，形容情況嚴重。他指，學校一旦被縮班，往後各年級班數逐步萎縮，減少教師資源，校內氣氛也會變得較差。

葉建源建議，教育局應調低中學「開班線」，或推行小班教學，以穩定學界。他指，近年政府未見推出新的教育計劃，而上述兩項措施，只是維持現有班數，「唔會使多咗錢」，故不涉及資源問題。