十大傑出中學生領袖得獎者：領袖是願意犧牲自己　服務他人

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-07-11 15:29

學友社今日（11日）舉行「傑出中學生領袖」選舉閉幕暨頒獎禮，今屆共有33位中學生領袖入圍，並選出十大傑出中學生領袖。有獲選十大傑出中學生領袖的學生稱，從計劃中收獲友誼，檢視並改進自己的缺點，領袖是一個「願意去犧牲自己，服務他人嘅精神」。

今年「傑出中學生領袖」選舉的社會實踐計劃名為「港講廣東歌」。學生領袖們透過線上表演、街頭訪問、微電影等方式，冀能推廣本土音樂發展，傳承箇中價值。

獲十大傑出中學生領袖的中五同學，就讀筲箕灣官立中學的鄭桂豫表示，從前自己缺乏自信，經常「翹埋雙手」，只聽從他人指示。而在今次計劃中，她擔任IT團隊負責人，要肩負引導團隊的責任。鄭桂豫從中亦找回當初擔任領袖的初心：「其實開頭做領袖可能為咗個名，但領袖唔單只係一個角色，而係一個願意去犧牲自己，服務他人嘅精神。」

鄭桂豫稱：「其實開頭做領袖可能為咗個名，但領袖唔單只係一個角色，而係一個願意去犧牲自己，服務他人嘅精神。」（黃穎津攝）

現就讀德望學校中五級，同獲十大傑出中學生領袖的伍樂頤則表示，她從計劃中收獲寶貴的友誼，從陌生人開始，經歷一系列活動，最終成為朋友。她說：「做leader有時會擔心得失朋友，而我喺活動中學識點樣去攞呢個平衡。」

另一位獲十大傑出中學生領袖的中五生張景翔就讀聖公會曾肇添中學，是學校的學生會會長。他指在計劃中，他需與來自其他學校的學生領袖互相磨合，離開自己的舒適區，從中在他人的提醒下，檢視自己的缺點，學懂「謙遜」。張景翔稱：「我有時講嘢太自我，無企喺其他人立場思考，呢個計劃令我意識到以前意識唔到嘅問題。」

伍樂頤說：「做leader有時會擔心得失朋友，而我喺活動中學識點樣去攞呢個平衡。」（黃穎津攝）