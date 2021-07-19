教師嚴重流失　中學校長會去信林鄭月娥促政府了解港人移民原因

中學校長會執委會今日去信特首林鄭月娥提交《施政報告》意見，就「保才、納才、育才、尊才」四方面提出對策。該會指，學校正面對嚴重的教師人才流失問題，擔憂中層領導出現斷層，影響教育質素，建議政府就全港師資展開調查，及早調整師資訓練課程的類別和名額；認真聆聽香港人心聲，了解港人移民的原因，制定合適政策以挽回港人信心等。



中學校長會執委會在網誌撰文指，接獲不少會員校長信息，學校正面對嚴重的教師人才流失問題。（資料圖片）

中學校長會執委會在網誌撰文指，接獲不少會員校長信息，學校正面對嚴重的教師人才流失問題，特別是富經驗和具能力的中層管理人才；部分科目例如家政，或會因無法填補流失的專科老師而停止開設，擔憂中層領導出現斷層，影響教育質素。



該會建議，政府就全港師資展開調查，及早調整師資訓練課程的類別和名額；認真聆聽香港人心聲，了解港人移民的原因，制定合適政策以挽回港人信心。另外，大量學生移居海外，或往海外升學，政府須對症下藥，讓學生願意留港學習和成長。

本港掀起移民潮，令教育界面對收生及師資流失問題。（資料圖片）

促設法定教學專業議會 提升教師形象

中學校長會又建議當局成立法定「教學專業議會」或類似的專業機構，以提升教師專業形象和地位；當教育界被無理抹黑和攻擊時，教育局能責無旁貸地適時發聲，保護和尊重人才，免受干擾。

另外，該會又指，政府應深入瞭解教師工作壓力由來，認真探討師資培訓與學生學習需要，確保培訓目標能與時並進，以及仔細研究如何吸納世界各地的教育界優才來港。

在培育人才方面，該會建議政府可研究在高小階段開設正規科學課程，理順高中四個核心科目裁減後的課程調整等。