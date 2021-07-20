3青少年打齊兩針復必泰後疑患心肌炎　情況穩定　專家將評估因果

衞生署上月下調復必泰疫苗的接種年齡，12至15歲青少年6月14日開始可打針，至今已逾一個月。當局今晚（20日）表示，截至昨日（19日）已為12至15歲青年人接種6.3萬劑復必泰疫苗，期間接獲醫管局報告3宗涉及該年齡組別打針後懷疑患心肌炎個案，分別涉及一名12歲及兩名15歲男生。

據報告，他們都是打完第二針約兩日後出現胸痛，已入住醫院監察治療，現時情況穩定，個案將轉交專家委員會評估。因為海外機構已匯報類似個案，專家委員會於本月初在接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表中加入心肌炎及心包炎，以加強監察。



▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



衞生署在傳媒查詢後，今日(20日)晚上發新聞稿交代事件。發言人指，截至昨日共接獲3宗12至15歲青少年接種復必泰疫苗後懷疑患上心肌炎的個案，三人分別為一名12歲及兩名15歲男生，他們打完第二針約兩日後胸痛，並送到公立醫院監察和治療，情況穩定，個案將轉交疫苗臨床事件評估專家委員會，評估打針與發病的因果關係。

專家委員會早前提及，留意到有海外藥物監管機構報告，接種復必泰疫苗後的心肌炎及心包炎個案，情況在較年輕接種人士較為普遍，遂於本月初通過將心肌炎和心包炎納入打針後嚴重或非預期異常事件列表。

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打復必泰後一星期避免劇烈運動

衞生署強調，一直密切監察在12至15歲青少年涉及心肌炎或心包炎的異常事件，強調大多數個案對治療反應良好，通常在症狀改善後可以恢復正常的日常活動，又提醒青少年及年輕人注射應在復必泰一周內避免劇烈運動，

若他們打針後出現心肌炎或心包炎症狀，例如急性及持續的胸痛、呼吸困難或心悸，應即時求醫。

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