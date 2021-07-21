屯馬線｜「短貴長平」佔港鐵票價組合2%　陳帆：最快3年理順一半

全長約56公里、27個車站的屯馬線於上月27日全線通車，惟因新線接通西鐵線、馬鞍山線、觀塘線等鐵路，令港鐵票價出現「短貴長平」的問題。運輸及房屋局長陳帆接受立法會質詢時表示，現時港鐵票價組合中，少於2%出現短貴長平問題，預料如未來3年港鐵票價可以調整，3年內可處理一半票價組合問題。



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(港鐵「屯馬線」網站截圖)

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陳帆：短貴長平涉少於2%組合 料3年內理順超過一半

陳帆表示，港鐵所有鐵路共有4,000多個票價組合，當中少於2%出現短貴長平的不規則情況，換言之，牽涉約80個票價組合。他指，有一半的短貴長平票價組合只是涉一元以內，預計如港鐵未來3年車票調整機制都得出可以調整，不論加價或減價的結果，估計3年內可以理順超過一半的組合。

曾任九鐵主席的田北辰指出，大圍站往何文田站收費9.6元，但由大圍往紅磡站則只須6.2元，即使未來數年用盡可以調整的幅度，仍需5至6年才可以完成調整。亦有多名議員建議，政府在2023年檢討港鐵票價調整機制時，可以一併處理票價問題。

陳帆說，聽到議員的意見，會在檢討票價機制時如實把意見提交考慮，「但唔會比大家一個不設實際嘅期望」，指各條鐵路定價有其基準，不能抽空只說一條，若隨意調整，或引伸其他不規則情況出現。

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