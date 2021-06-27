屯馬線｜潘焯鴻斥立法會坐視港鐵控制票價　陳恒鑌反駁：講你就叻

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-27 14:33

港鐵屯馬線今日（27日）全線通車，貫通烏溪沙至屯門，全長56公里，途經27個車站，接駁新界東及西。 中科興業董事總經理潘焯鴻出席港台節目《城市論壇》時，指港鐵票價釐定準則不明，質疑立法會沒有盡好監督的責任，同場的立法會鐵路事宜小組委員會主席、民建聯陳恒鑌反斥：「你咁叻，不如你建議一下？」

▼屯馬線特別頭班車開出情況▼

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(港鐵「屯馬線」網站截圖)

陳恒鑌：指示要再清晰一點

出席節目的包括陳恒鑌、潘焯鴻、香港大學交通運輸研究所所長盧佩瑩、港鐵票價結構關注組成員紀俊安。其中潘焯鴻昨日於社交網表示，節目最初邀請他參與討論，但一度取消，到昨日晚上又重新邀請。

陳恒鑌指，新線對於九龍城、土瓜灣居民而言，提供多一個交通選擇，相信待鐵路日後過海段通車後，會對整體交通更有幫助。他指今早曾乘搭新線，先試由紅磡搭往土瓜灣，運作大致暢順，不過土瓜灣站的路比較窄，在站內也須特別留意，乘客不一小心可能走錯樓層，指示需要再清晰一點。

多名嘉賓關注，政府的交通政策明顯傾重港鐵，將最核心的路段都交給港鐵，其「可加可減」機制要加價亦可跳過行政會議，只要整體工資上升以及有通脹就可自行加價，享有其他交通工具沒有的「特權」。盧佩瑩認為，巴士、小巴、小輪、的士等等，政府也要考慮其在香港整體運輸中的角色，改善轉乘環境。潘焯鴻坦言，屯馬線全線通車後，有些巴士、小巴路線與鐵路走線重疊，實際上等同「殺緊啲巴士線」。

紀俊安展示資料，由鑽石山乘觀塘線往觀塘，和乘屯馬線往何文田，同樣相隔4站，距離又相約，車費竟相差3.1元。（「城市論壇 香港電台」fb片段截圖）

潘焯鴻嫌立法會對港鐵太「仁慈」

紀俊安於節目後段提到，屯馬線車費有「短貴長平」情況；另外部分路段在站數相同、距離相約的情況下車費差很遠，例如由鑽石山乘觀塘線往觀塘，和乘屯馬線往何文田，同樣相隔4站，距離又相約，車費竟相差3.1元，認為新站開啟、縮短路程後應重新檢視票價。潘焯鴻指，有方法可解決此問題，例如英國會用「zoning」的方式，以該站所在區域、行車距離劃分。

陳恒鑌指，這是港鐵票價結構的問題，港鐵一直以來都沒有「動力」去理順票價，放任他們自行設計，也不知港鐵用公里、站數還是行車時間釐定車費，準則不明，可能對不同地區居住的人造成不公平。他承認，立法會有責任推動政府監督港鐵，但最終做與不做「一方面要考慮商業因素，又要睇下政府點樣同佢『猜』」，議員能做的只是推動、提出倡議。

▼宋皇臺站設「聖山遺粹」展覽▼

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潘焯鴻即場插口道：「即係陳議員覺得立法會角色只係同政府傾咁多年、同地鐵（港鐵）傾咁多年，『猜』咗咁多年，愈『猜』愈惡劣都得，你覺得係可以？」

陳恒鑌指，立法會一直有推動政府監督、理順票價，反指「你咁叻，不如你建議一下？講你就最叻。」潘焯鴻回應指，可以通過立法會政府帳目委員會，要求港鐵交出更多營運帳目，「揸返地鐵（港鐵）轉頭」，不應對港鐵太「仁慈」。

屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)

▼屯馬線宋皇臺站▼

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▼屯馬線土瓜灣站▼

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▼屯馬線紅磡站▼