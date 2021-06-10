團體揭政府數漏380公頃棕地　可發展成13條彩虹邨　提供9.5萬單位

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-10 19:30

本土研究社與綠色和平聯合研究全港棕地狀況，報告今（10日）發表，他們發現全港約有1,965公頃棕地，較政府兩年前的數據多近380公頃，綠色和平項目主任陳可淳形容，數漏的棕地面積等同13條彩虹邨，以中低密度發展公營房屋，已可興建9.5萬個單位，相等於6年的公屋落成量。 本土研究社成員蔡諾正則指，根據研究所得，數漏的棕地中，最適合發展的是位於新田／落馬洲發展樞紐邊界外潘屋村的4公頃棕地，因為有關土地已平整，又鄰近新田／落馬洲發展區，促請當局進一步研究其發展的可行性。

本土研究社及綠色和平利用與政府相似研究方法，發現全港有約1,958公頃棕地，與政府數據相差379公頃。（資料圖片／羅君豪攝）

本土研究社及綠色和平利用與政府相似研究方法，發現全港有約1,958公頃棕地，與政府數據相差379公頃，當中部分棕地擴張至郊野公園範圍，亦有遺漏的棕地鄰近政府敲定發展的棕地群，報告認為官方數據過時，令當局無法全面掌握棕地的發展潛力，亦低估棕地的相連性，令政府誤判其發展潛力、拖慢公屋供應。

陳可淳形容，數漏了的棕地的一半土地，相等於13條彩虹邨，若以中低密度及展，即鄉郊市鎮最高地積比3.6倍，每公頃已可興建500個公屋單位，換言之，總單位量可達9.5萬。至於對環境的破壞和交通負載量，則要由政府進一步研究。

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蔡諾正補充指，根據研究所得，目前最適合發展的棕地為新田／落馬洲發展樞紐邊界外潘屋村，該處棕地達4公頃，有關土地已平整，接近主要道路，毗鄰古洞北新發展區，更認為有關土地可連同新田落馬洲發展樞紐或透過發展計劃一併收回，發展公營房屋。

▼棕地進入郊野公園情況▼

報告又建議，當局收回棕地後，檢視其狀況，因應其地理位置、大小等從而考慮下一步行動，包括修復已殺入郊野公園等生態敏感區的棕地，如城門水塘和在荃灣川龍的棕地，形容相關土地有迫切性修復，以防有關地帶受到進一步破壞。

收回的棕地亦可以政府主導方式，發展及運作多層工業大廈，以合理的租金及租約期重置，以更有效運用土地；而面積較小的棕地則可發展康樂大樓或市集等，成為公共土地。

▼第一階段研究：八組適合發展公營房屋棕地群▼

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▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼