動漫節2021｜主辦單位今推退票安排　惟現場退票人數寥寥可數

今屆動漫節今日(26日)閉幕，因應政府收緊展覽會場社交距離措施，場地容納人數大減下，市民排隊要打蛇餅。動漫節主辦單位因此罕有宣布提供安排退票安排，但今午所見，現場退票的人不多。



最後一日動漫節，會場仍然熱鬧，而在前日及昨日的周末及周日，排隊入場一度需等3-4小時。主辦單位今日亦指在場外排隊三四個小時是一個十分不理想甚至乎可以說是不人道的情況，曾經提出使用排隊籌方式來疏導人流，讓拿到排隊籌的觀眾有兩三個小時的自由時間，在適當時間返回龍尾，不用在輪候人龍中間浪費時間和受苦，但這建議因警方有所擔心而擱置。

因此，主辦單位今日在會展中心（近大會辦事處的地方）設立退票服務，由下午2時開始至晚上8時，為未能入場的已購票（實體票）人仕提供退票服務。（電子票和未能於今天在會場辦理退款的觀眾，請留意展覽後動漫節的通告。）

退票人士可以從港灣道會展中心（舊翼）正門直入往1號展館1A門外的大會辦事處辦理退票，進入會展中心不用排隊。