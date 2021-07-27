東京奧運7月26日總結｜張家朗為港隊花劍摘金　日本升上獎牌榜首

香港人不會忘記東京奧運的7月26日，因為「香港劍神」張家朗這日連過5關，為港隊在男子花劍個人贏得金牌，也是香港史上第4面獎牌。這是自「風之后」李麗珊在1996年滑浪風帆封后，首位在奧運摘金的香港運動員。

至於在獎牌榜方面，日本及美國各有3面金牌進賬，進佔前兩位。中國在舉重、跳水及乒乓球接連失金，十分可惜，跌落獎牌榜第3位。



張家朗奧運奪冠消息總匯：

男子花劍個人決賽，張家朗與里約奧運冠軍加羅索（Daniele Garozzo）爭金，「香港劍神」在決賽以15：11擊敗對手，勇奪香港史上第二金。（了解更多：張家朗奧運奪金 決賽力克上屆冠軍 勇奪香港史上第二金）

【由世青走到奧運，張家朗的劍擊路（按圖放大）】

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【2021年7月】張家朗在奧運男子花劍個人冠軍。（高詩琦攝）

1996年，那年張家朗還未出世，李麗珊在亞特蘭大創造的奇蹟，他是從書本上學到；25年後，他創造同一樣的歷史。由32強殺入16強面對世界冠軍，然後8強、4強，張家朗今日份外冷靜。「或者是我一直也沒想過會今屆取下獎牌，所以我感覺很放鬆，打得順，在決賽前我更想已有銀牌了心滿意足。」家朗笑說好在及時煞停壞思想，好讓最終掛上金牌。（了解更多：張家朗奧運奪金感言 金牌好重 盛載的是相信更是勇氣）

更多張家朗賽後感言：將金牌獻爸爸作生日禮物 香港劍神：最緊要堅持

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張家朗在東京奧運花劍個人決賽，以15：11擊敗上屆奧運金牌得主﹑意大利劍手加羅索，為香港贏得史上第二面奧運金牌。張家朗的法籍教練Gregory十分激動，他為張家朗為自豪。他表示見到張家朗日常訓練及生活，加上肯聽從他意見改變，所以他相信家朗總有一日可以成為奧運金牌。（了解更多：一早信愛徒贏奧運 法籍教練：佢由男孩成為男人）

香港劍神張家朗勇闖奧運男子個人花劍賽決賽，結果無論是銀牌或金牌，已創下歷史。新一代劍神出爐，背後卻有無數人的支持與付出，劍擊隊內的兩個男人，是張家朗最重要的伙伴。（了解更多：成功背後最重要的兩人 他令少年變成真劍神）

劍擊男神張家朗的另一面：

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劍擊手張家朗，香港史上第二面奧運金牌得主。由2017年在劍擊世青賽奪冠，獲封「少年劍神」，到成為奧運金牌得主，5年間歷盡高低起跌。東京奧運之前，他更經歷人生中最困難的一段時刻，閉關苦思過後，家朗終於破繭而出，今夏在劍道上猶如火鳳凰一樣重生，發放早應屬於他奪目耀眼的光芒。他不再是懞懞懂懂的少年劍神，而是真真正正的劍神。（了解更多：劍神崎嶇成長路 193男神由迷失到鳳凰重生）

了解更多劍擊場內外的張家朗：張家朗花劍奪金創歷史 酷帥劍神的關鍵字

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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東京奧運男子花劍個人賽，36歲的張小倫在個人首場奧運賽事，遭對手連取5分反勝，飲恨出局。只是，他大概未有想過，僅僅12小時後，他竟比自己勝出比賽更興奮。（了解更多：張小倫的激動與感動 「見證他從未發育到摘金」）

張家朗5年前還是被稱為「少年劍神」，樣子青澀，活躍於青年賽事，但他的實力逐步提升，由世青盃去到世界盃，由亞運到奧運，由世青盟主到亞洲冠軍。如今，他更加步上體壇之巔，贏得奧運金牌。讓我們一起透過舊照片，回顧家朗這5年的成長之路。（了解更多：一起走過香港劍神成長路 由世青賽登上體壇之巔）

「Job's not finished」高比拜仁（Kobe Bryant）曾經說過，今日（26日）再對着全世界說這一句的是今屆香港首位金牌得主，劍擊男子花劍代表張家朗。經歷一整天，終由32強殺入決賽，再擊敗意大利劍手加羅索，奪得香港在1996年後首面金牌。原來劍擊一哥也有籃球底子，也是鞋癡，籃球迷？（了解更多：劍擊金牌出身球員世家 是籃球迷也是球鞋癡）

每隔一屆奧運，香港就會得到獎牌？「香港劍神」張家朗在男子花劍個人奪得金牌，為香港贏得歷來第4面奧運獎牌，以及史上第2面奧運金牌。翻查歷史，香港在奧運奪牌有神秘規律，每隔一屆就有獎牌。（了解更多：香港奧運獎牌神秘密碼 由李麗珊到張家朗暗藏一規律）

其他香港運動員消息：

受盡世界注目的香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今日（26日）亮相，在傍晚開戰的女子200米自由泳初賽，她游出1分56.48秒，以總成績第8名入明早準決賽。賽後Siobhan直言準決賽目標明確，惟如若明早一賽需最佳時間（PB）才能晉級，她必定竭盡所能。（了解更多：何詩蓓明早200自再出擊 冀入決賽為港創歷史）

「壓力很大，我真係好想攞牌⋯⋯」蔡俊彥周一（26日）從東京奧運男子花劍16強出局，朝思暮想的獎牌沒了，才發現「奧運會」之所以獨特，有其原因。面對一個無關劍技、體能的難題，3年後的巴黎奧運，他能給出答案嗎？（了解更多：蔡俊彥首戰奧運的迷思 頂級劍手門檻竟在社交媒體）

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷在混雙8強止步後，今日（26日）轉戰男單32強對戰40歲中華台北老將莊智淵，最終在先贏一局下遭反勝1：4，無緣16強。另一名港將林兆恒就出戰世界排名第4的「日本神童」張本智和，成功在對方手上搶得一局，但仍以總局數1：4輸波，宣告港隊男單球手全數出局。（了解更多：林兆恒力戰負日本神童 港乒一哥黃鎮廷反勝為敗出局）

香港3名帆板代表今日（26日）繼續於江之島出擊，其中鄭俊樑及陳晞文分別在滑浪風帆男、女子RS:X暫排第8，洛雅怡就於女子激光鐳射型單人艇排第35。（了解更多：陳晞文次日後暫排亞洲第二 鄭俊樑穩守第8）

勝利的一劍，終究沒有來。連追5分逆轉勝的對手仰天長嘯，張小倫轉身、脫下面罩，落寞地走向劍道暗處的一角。為了踏上這條印着五環標記的劍道，他花了三分之一的人生去追。「每次想放棄時，劍擊都沒有放棄我。」就是這樣，經歷了五、六代隊友，他還是留下來；即使輸了，終究對得起自己。（了解更多：窮追半生踏上五環劍道 張小倫：劍擊從未放棄我）

由距離晉級只差一分，卻被對手反敗為勝，男子花劍「大師兄」張小倫首戰奧運出師不利，最終一劍憾負首圈止步。張小倫在今仗中段與對手相撞，及後在關鍵時刻領紅牌被罰分，是今仗惜敗的兩大主因。到底他為何會兩度被罰？（了解更多：張小倫由贏變輸兩大關鍵 兩細微動作惹兩黃一紅）

香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文周一（26日）續戰小組最後一場賽事，與同錄1勝1負的德國組合林斯富斯／靴德歷治（Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich）爭取以頭2名出線8強．港隊鬥足3局，以局數2：1晉身8強。（了解更多：鄧俊文謝影雪激戰3局出線 待抽籤結果決定8強對手）

東京奧運港隊戰情速報：出戰三項鐵人項目的21歲港將奧斯卡（Oscar Coggins），在名將莊尼布朗尼（Jonny Brownlee）身邊起步，果然有驚喜，以1小時48分55秒完成賽事，在51名世界級鐵人中，以第33位完成，創下香港選手在三鐵項目的歷來最佳奧運成績。（了解更多：奧斯卡創港將三項鐵人歷來最佳成績 挪威選手封王）

其他運動員消息：

東京奧運女子100米蝶泳決賽，擊敗中國蝶后張雨霏奪金的加拿大泳手麥尼爾（Margaret MacNeil），同樣是黑髮黃皮膚的東方人面孔。她是在中國出生的領養兒，也是香港游泳女將何詩蓓的大學師妹。何詩蓓曾盛讚這位密歇根大學泳隊隊友，在江西九江出生，加拿大安大略省成長，21歲成為奧運冠軍。（了解更多：加拿大領養兒無懼疾患轉攻短程 挫中國仙氣蝶后登頂）

奧運竟然都會犯這種錯誤！男子三項鐵人今早舉行，但因為工作人員出錯，須「開始完再開始」。首次開始時，有一半選手受到大會摩打艇的阻礙，未能起跳入水。無論評述員還是運動員都表示，從來未見過三鐵比賽發生這回事。（了解更多：賽會極罕見低級犯錯險釀意外 三項鐵人開賽即重新起步）

奧運首設的滑板賽事今天（26日）繼續，女子街式滑板賽盡是小妹妹的天下。一對13歲的女孩，一個來自巴西，一個來自日本，兩人由頭鬥到尾，得分勝過一眾大姐姐，結果日本的西矢椛奪得金牌，巴西的莉奧奪銀。（了解更多：日本妹妹西矢椛滑板萌爆奪金 兩個13歲女孩之間的對決）

力爭在跳水項目全取8金的中國「夢之隊」在第二項斷纜，曹緣/陳艾森在男子雙人10米高台決賽，以1.23分之差不敵英國戴利（Tom Daley）/李爾（Matty Lee）組合，得到銀牌。第4屆出戰奧運的英國跳水王子戴利，等待了13年，終於贏得個人首面跳水金牌。（了解更多：英國跳水王子戴利首奪冠 中國夢之隊雙人10米高台失金）

當錫（Luka Doncic）繼率斯洛文尼亞打入奧運正賽後，再於今日（26日）取得開門紅。首戰對上勁旅阿根廷，斯洛文尼亞即使在39歲老將史高拿（Luis Scola）領軍下，對手多點開花，仍靠當錫狂轟48分、11籃板和5助攻，以118：100大勝。看來不在NBA，當錫也不受影響做出「穩定」表現。（了解更多：斯洛文尼亞炒阿根廷奪首勝 當錫48分帶起全隊）

中華台北雖然沒有參加奧運籃球，但卻有史上首位球員征奧？南韓女籃中的秦安，原來是土生土長的台灣人，轉往南韓發展後更為國家隊披甲。（了解更多：台首女籃球員出戰東奧 代表南韓有支持有批評）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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