法國鴨肝「Rougie」或含有玻璃碎片　食安中心呼籲停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（28日）呼籲市民，不要食用一款法國進口的鴨肝，品牌為「Rougie」，因為有關產品可能含有玻璃碎片。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



法國進口的鴨肝，品牌為「Rougie」，因為有關產品可能含有玻璃碎片，食物安全中心今日（28日）呼籲市民不要食用。（Rougie官方Youtube截圖）

涉事產品產品名稱為「Rougie Individual Terrine」，為來自法國品牌「Rougie」，包裝40克x12，批次編號「201014.103364」，由奇達思優質食品進口，該批次食用最佳日期為2022年10月14日。

發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，指上述產品在法國被投訴含有玻璃碎片，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，「中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。」

初步調查發現，上述進口商曾進口部分受影響產品，現已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2612 2066。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。