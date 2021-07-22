孔繁毅促延遲關閉接種中心　以提升接種率　現心肌炎個案屬預期內

衞生署公布，三名16歲以下的少年接種第二劑復必泰疫苗後，懷疑患心肌炎。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日回應指，事件在預期內，三名少年情況輕微。他強調由於整體而言患心肌炎是較罕見，康復比率高，以及情況一般亦輕微，呼籲家長及青少年毋須太擔心。



至於社區疫苗接種中心會在9月底關閉，孔繁毅認為「可以延續落去最好」，建議人流較少的接種中心先關閉，而人流多及接近市中心的接種中心繼續營運，相信可提升接種率。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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孔繁毅今日於港台節目《千禧年代》中指，根據以色列及美國數據，反映接種疫苗後出現心肌炎的患者多為30歲以下男士，尤其以16歲以下年輕人更多。而大部份患者情況輕微，休息後就可康復，故建議接種疫苗後首星期應避免進行劇烈運動。

他解釋，現時仍不太清楚接種疫苗後出現心肌炎的機制，估計與免疫反應有關，因復必泰疫苗刺激強，而年輕人情況較多料是因免疫反應更強。他強調，因接種疫苗出現心肌炎的病徵輕微，相反如果因為感染新冠肺炎，則有可能引發嚴重心肌炎。

孔繁毅指，如接種疫苗後心口翳悶、運動氣促及有輕微發燒，則要即時求醫。如第一針已有心肌炎情況，則要經評估例如心臟超音波等，才決定是否接種第二針。他又表示，有10%心肌炎患者復原時間較長；嚴重亦可致整體心臟功能受損，惟暫未見死亡個案。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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對於社區疫苗接種中心會在9月底關閉，孔繁毅認為現時本港長者接種率偏低，如有更多時間打針相信可提升接種率。他建議如接種中心人流少，在成本考慮上可先關閉，而其他人流較多，或者較近市中心的接種中心，就可繼續營運。

被問到變種病毒下，70%接種率是否仍可達到群體免疫？孔繁毅指七成接種率是基本需要，當達到目標就可以放寬部份措施，但仍然要再提升接種率，尤其是長者接種比例。

▼7月2日，疫苗外展隊到天水圍中學打針▼

