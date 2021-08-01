首輪2000元的電子消費券將於周日（8月1日）發放，政府在宣布政策時「轉軚」，容許所有公共交通工具都可使用消費券。不過市民需注意，並非所有公共交通工具，都接受全部四款電子支付方式。

《香港01》整合本港主流公共交通工具，使用電子支付資料。當中新巴、城巴整體可接受最多種類支付方式，除微信支付不適用外，以八達通、支付寶及Tap & Go領取消費券的市民，都可利用消費券乘坐新、城兩巴。

不過要在不同交通工具「通行無阻」，八達通始終是不二之選。值得留意的是，八達通另有一項優勢，以八達通領取電子消費券的市民，若使用消費券乘車，仍可領取每月上限500元的政府交通補貼，或使用長者2元乘車優惠。



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消費券用於日常交通 八達通有優勢

港人使用八達通乘車多年，人人外出均備有一張，幾乎所有公共交通工具上都可以使用。除了方便，若要使用消費券，同時享有政府每月上限500元的公共交通費用補貼，以及長者2元乘車優惠，唯獨八達通可做到。

消費券亦適用於九巴月票和港鐵全月通，兩項均紀錄在八達通上，故若打算把消費券用在日常交通費用上，八達通最為方便。

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港鐵及巴士暫未支援ＷeChat Pay

全線新巴城巴、全線龍運巴士及500架九巴路線已可以使用電子支付系統，接受支付寶「易乘碼」及Tap & Go當作信用卡使用的形式付費。九巴表示，預計今年內全線九巴車隊都會安裝系統，方便選擇支付寶或Tap & Go領取消費券的市民，在乘搭巴士時使用。

港鐵方面，現時只能乘客可使用八達通或支付寶付款，但要到2023年才可使用信用卡入閘，以Tap & Go領取消費券的市民，就無法把消費券用在乘坐港鐵。

Alipay HK香港近年搶攻公共交通工具市場，除巴士外更打入專線小巴，部分進智公交及冠榮車行旗下的專線小巴亦有安裝「易乘碼」收款機，讓乘客使用Alipay HK付車資。

要留意的是，若要享有巴士轉乘優惠，市民需要使用同一個流動支付帳戶付費，由於現時非所有九巴路線，均可使用Alipay HK支付車資，故使用前要先留意轉乘路線的巴士是否同樣有安裝收費器，否則可能需付較昂貴的車資。

Alipay HK向《香港01》表示，由2021年1月23日起，港鐵已有逾千部閘機、6000多部巴士，過萬的士司機及部分小專線小巴和渡輪，可利用Alipay HK使用消費券付車資。Alipay HK已積極與政府，就將交通費津貼及長者2元乘車優惠，納入電子錢包內，作緊密溝通，並得到正面回應，但探討過程需時。

搭的士可用消費券 1.5萬名司機已裝商用版八達通

的士近年陸續引入電子支付，4款電子支付工具都有殺入的士業界。八達通向《香港01》表示，截至今年7月，已有1.5萬名的士司機可透過商用版八達通應用程式或八達通收款機向乘客收取車資，佔全港鐵3.5萬名的士司機約43%，而近3個月有約2000名司機申請。

Tap & Go曾與的士車行合作，珍寶的士及星群的士的車隊都可以使用，但其餘的士亦要由的士司機自行申請使用。WeChat Pay和Alipay HK亦有向的士司機提供優惠，吸引司機使用。

汽總的士司機分會主任何志強說，支付工具公司近來都有提供優惠，八達通可以免手續費至年底，但若無優惠，要把收到的錢過戶到銀行，每100元就要收1元費用。他預視，消費券下申請電子支付的司機會增加，主要會選擇八達通，「以香港人嚟講比較方便，十個人十個都有八達通」，但之後會否再用則視乎支付工具會否徵收司機費用。

汽總九龍分會主任杜燊棠續指出，的士司機始終嫌麻煩，指電子支付較現金難收「貼士」，亦會有司機憂慮收入會因而被清晰紀錄，稅務變得麻煩。

有約1000輛小巴裝有支付寶收費機，方便市民掃「易乘碼」付款，但業界指用人數不多。(資料圖片)

大部份綠VAN線只接受八達通

綠色專線小巴全線都有裝設八達通，但其餘支付系統仍然欠奉，支付寶近年雖試打入小巴市場，在進智公交與冠榮小巴旗下路線引入，但仍然未有普及。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄指，市民基本上習慣使用八達通付款，部分小巴線安裝支付寶後只有「一個半個」乘客使用，而車上增添收費器阻礙司機視線，加上相信消費券對小巴業幫助不大，不會因而增加支付方式。