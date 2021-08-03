聯校科學展今年復辦　20項中學生創意發明　反思科學與生活關係

聯校科學展覽今年復辦，並以「平衡」為主題，希望藉此讓人反思科學與生活關係。該展覽今日（3日）起一連6日於香港大會堂舉行，展出20份中學生創意發明，市民可免費入場參觀。



聯校科學展覽去年因疫情取消，今年復辦。展品由早前於計劃書比賽中勝出的本地中學生準備。今年展覽以「平衡」為主題，希望學生透過參展反思科學與生活關係，於科技發展、環境保護及社會需要之間取得平衡，達致永續發展。

天文台前助理台長梁榮武致辭時以新冠疫情作比喻，指大家受到疫情影響，正是因為發展中失去平衡，「人類無止境掠奪大自然資源，引起生物系統不平衡後果」，希望學生反思平衡重要性。

空氣淨化機助螺旋藻成長 作植物肥料更可供食用

參展學校之一的民生書院早前於計劃書比賽取得冠軍，他們所設計的「空氣從藻」空氣淨化機除了透過化學混合物及活性碳吸收空氣中的甲醛及其他污染物外，更以螺旋藻作為媒介，在LED橙的照明下可同時吸收空氣中的二氧化碳並釋出氧氣。

「空氣從藻」特別之處在於螺旋藻吸取二氧化碳後可供其成長，而螺旋藻的用途廣泛，營養豐富，可用作有機植物肥料外，甚至更可供人類進食。成員之一的吳皓弘同學提到靈感來源在於一次組員搬屋，新居入伙後因家具釋出甲醛而令空氣質素變差，故有製作空氣淨化機的靈感。

藍光吸入警示眼鏡 提醒用家適時休息

亞軍由沙田蘇浙公學學生設計的藍光探測眼鏡奪得，設計者之一陳英喬指近年受疫情影響，不少現實工作都轉以網上型式進行，藍光攝取量亦隨之而變高，但長期暴露於藍光中會影響睡眠質素。藍光探測眼鏡則可監察和紀錄藍光強度，當長期暴露於藍光當中（約為八小時）系統便會透過電子產品提醒用家該暫停工作進行休息。

屯門河臭氣啟發研究打撈船

中華基督教會譚李麗芬紀念中學學生則取得計劃書比賽季軍，該校位於屯門，學生每日也於屯門河附近上課，同學馮梓銘就形容屯門河是垃圾河，「臭到學校入面都聞到」，但正正因此，啟發了他們製作遙控清潔船，船隻透過運輸帶將漂浮垃圾收集到船上，減少了船隻於淺水區撞到河床及垃圾儲藏於水下而產生的水阻問題。馮同學更提到，希望日後可加入太陽能板等技術，以令打撈船以更環保的方式運作。