東京奧運｜李慧詩成功晉級爭先賽十二強　打氣市民︰好緊張

東京奧運踏入尾聲，港隊今年表現超卓，至今奪得5面獎牌。「牛下女車神」李慧詩在女子競輪賽失利後，今日（6日）捲土重來，出戰女子爭先賽。

爭先賽16強賽事將於下午5時許陸續開始，李慧詩在次圈賽事雖不敵對手，上屆里約奧運銅牌得主、英國的瑪真特，但賽事有復活賽制度，李慧詩於復活賽成功淘汰對手「復活」，晉級明日（7日）十二強賽事。

不少市民繼續為本港運動員「集氣」，有人到觀塘APM商場的大電視觀賞賽事，在復活賽李慧詩絕對反擊成功晉級，不少打氣市民直呼「好緊張」。



觀塘APM商場，有市民透過大電視觀賞奧運賽事直播。（黃詠榆攝）

李慧詩下午約5時半的次圈賽事中，面對上屆里約奧運銅牌得主、英國的瑪真特。李雖不敵對手，但賽事有復活賽，於下午5時53分開始陸續舉行。李慧詩轉戰復活賽，成功擊敗美國對手，躋身明午（7日）2時半起舉行的第三圈十二強淘汰賽。

在商場觀戰的市民大呼「好緊張」，在復活賽進行期間，市民為李慧詩打氣，大叫「快啲快啲」。另有市民指，見到李慧詩好努力，為賽事做大量準備，希望李成功奪牌凱旋而歸。