李慧詩復活賽以首名晉級　領隊陳國基：訓練時已模擬一日多場比賽

東京奧運進行得如火如荼，港隊「牛下女車神」李慧詩，昨日（4日）出戰女子凱林賽，最終以復活賽小組第1名成績衝線，晉級半準決賽。李慧詩初賽首次以全新湖水綠色港產戰衣登場，香港單車隊領隊陳國基今日（5日）在港台節目時指，新衣由香港科技大學設計，大大減低風阻；至於顏色方面，他指，「紅色用咗一段時間」，希望新顏色帶來新鮮感。



東京奧運進行得如火如荼，港隊「牛下女車神」李慧詩，昨日（4日）出戰女子凱林賽，初賽僅得小組第3，轉戰復活賽。最終以復活賽小組第1名成績衝線，晉級半準決賽。

新戰衣首次亮相 初次選用湖水綠色

李慧詩初賽首次以全新湖水綠色港產戰衣登場，香港單車隊領隊陳國基今日（5日）在港台節目時指，新衣由香港科技大學設計，「最重要係點樣減低風阻」，團體亦研究運動員姿勢對風阻影響，採用特別物料及剪材設計減少風阻。至於顏色方面，陳國基指，由過往紅色轉為湖水綠色，是因為「紅色用咗一段時間」，希望新顏色帶來新鮮感。

牛下女車神李慧詩以全新戰衣出戰今屆東京奧運。（高詩琦攝）

李慧詩第二輪以首名晉級 陳國基：打咗強心針

李慧詩在初賽僅得小組第3，陳國基指，李慧詩第二輪以首名晉級已經達到目標，會繼續為下一輪比賽進行部署。他提到，在比賽中運動員的狀態容易受其他選手及外在環境因素影響，認為李慧詩已經「將實力表現到出嚟」，亦為比賽「打咗強心針」。對於李海恩未能晉級，陳國基就表示，李海恩首次參與奧運，「入唔到（半準決賽）當然冇咁理想」，但透過汲取今次經驗，相信之後參加的比賽時會更有進步。

被問到下輪比賽的勁敵，陳國基就指，德國的艾瑪軒絲、中國的鍾天使、俄羅斯的舒美莉娃以及上屆銅牌得主英國的瑪真特，亦是今次比賽強勁對手。他續指，去年因為應疫情，所有選手、比賽都受影響，不少對手在今次奧運方碰面，「冇乜比賽，但冇比賽成年狀態都很好，好多對手比想像中強。」

場地單車賽半準決賽、準決賽及決賽將於今日內進行。陳國基指，訓練時已模擬情況，包括模擬每場比賽相隔時間等，李慧詩已有足夠心理準備，相信絕對能應付。

+ 7

除了凱林賽，女士爭先賽及麥迪遜賽將會在稍後時間舉行，陳國基指，比賽始終存在變數，「唔比賽都唔肯定踩成點」，未能預計香港隊選手在其餘賽事的成績。