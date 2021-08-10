01消息： 教協解散疑因有部門向國安處打報告　國安處稱從沒聽聞

創立48年、全港最大教師工會的教協，今日( 10日）宣布解散。教協消息人士向《香港01》記者表示，有政府中人近日接觸教協要員，「提醒」有政府部門已向警察國安處「交晒功課」，並估計勞工處新設的「首席勞工事務主任」下周上任，可能會向教協「開刀」，取消其工會資格。不過，一位國安處消息人士說，從沒有聽聞有政府部門向國安處提交有關教協的「報告」，並指政府部門一貫不會如此主動向國安處提交報告。

教協消息人士另指，《人民日報》周一（9日）繼續發表評論，直指教協休想「跳船自保」，重申要盡早剷除，成為壓倒教協的最後一根稻草，內部研判境況無彎轉餘地，同日開會決定解散。教聯會副主席鄧飛則表示，消息來得突然，對此感到錯愕，令業界引以為戒。



教協8月10日宣布理事會及監事會一致決定解散。（盧翊銘攝）

教協一周內四出招「示好」 未見官方「有偈傾」

教協風波起緣上月31日的新華社及《人民日報》評論文章，稱教協是「毒瘤」，必須剷除，又定性教協是反中亂港的組織，認為港府必須徹查。

教育局同日下午發聲明，宣布與教協「割席」，斷絕合作關係；政務司司長李家超同日稱，如組織超出專業會按法規處理。

已退出支聯會的教協上周二（3日）起已四度出招「求存」，包括「去政治化」，聚焦教育專業和權益的工作；退出職工盟，「教協訴訟及緊急支援基金」將聚焦處理會員勞資糾紛及權益的訴訟及援助；成立中國歷文化工作組，退出國際教育組織；將所有製作教材從網上下架，旺角會所改為職員辦事處。

消息人士：收政府中人提示 或被勞工處DQ工會資格

不過，建制媒體對教協抨擊未止，臚列不同罪狀，如高調參與2012年反國教遊行、2014年佔中運動、反修例風波以來包庇「黃師」等；昨日更指出教協兩度借出場地，供泛民「35+」初選人士開記招，涉及「初選」案47人被控串謀顛覆國家政權罪，直指有關部門須循教協與「初選」的關連性徹查。

有教協中人分析，種種跡象反映改善措施未見效用，官方予人「無偈傾嘅感覺」。該位人士透露，有政府中人私下曾接觸教協，「善意提醒」有部門已向警方國安處「交晒功課」，勞工處新設的「首席勞工事務主任」下周上任，估計會以教協違工會資格，取消其工會註冊。

教協一度考慮提早換屆

一名國安處消息人士指，無聽聞有政府部門提交報告。不過，警務處長蕭澤頤上周五（6日）接受傳媒訪問時則稱「不排除、一定會調查教協」。教協同日已開會，研判政治形勢不明朗，曾提出提早換屆改選方案，但認為未必奏效，「要隊死你，都無法」。現時理事會原定到明年屆滿。

有年輕成員憂變「教聯會」及資產被凍結

有教協內部人士透露，近日教協意見紛紜，自提出成立中國歷史文化工作組後，有年輕成員曾表明反對，擔心教協會變成建制派「教聯會」。同時又有成員表明，倘教協不積極「釋出善意」，憂慮未來只能變成向會員提供優惠的「褔利組織」，故在兩難之下，教協一直無法商討出最終方案。

該人士指，參考《蘋果日報》的經驗，早在停刊前，該報已被指涉嫌危害國安法，而遭保安局凍結資產。教協內部有人擔心若不宣布解散，其戶口會被凍結，最終連員工的遣散費亦不能支付。

《人民日報》再發文成壓倒教協最後一根稻草

事隔10日後，內地《人民日報》周一再發出評論文章「炮轟」教協，以「不能讓教協繼續荼毒香港教育」為題，直指香港教育需要刮骨療毒式的深刻變革，重申作為「最大毒瘤」的教協，務必要剷除，又指教協「休想輕易跳船自保，其罪孽也絕不會一筆勾銷。」

教協中人分析，這篇文章成為壓倒教協的最後一根稻草，形容措辭更嚴厲，內部研判境況無彎轉餘地。教協周一召開例會，同日一致通過解散決定。消息人士形容決定倉促，需先處理員工賠償、變賣物業等，待一切安頓後，才正式向職工會登記局申請取消登記。

教聯會副主席鄧飛則表示，教協決定來得突然。（資料圖片）

教聯會鄧飛：對教協解散決定感錯愕 將成立新工會

教聯會副主席鄧飛則表示，教協決定來得突然，根據教協章程，該會解散需要有三分之二合資格會員投票同意，才可以解散，對於教協決定感到錯愕，亦感可惜。他指，教協作為最大工會，以教育作為政治手段，由反國教事件到佔中運動，至反修例期間，組織發動罷課，行徑逐步偏離一國兩制，令業界引以為戒。

鄧飛又透露，教聯會將成立新工會，今年已向職工會登記局登記，當局正處理有關申請，期望新工會有助處理教師權益，強調非因教協解散而作出「補位」。