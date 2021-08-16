港年棄146億件膠刀叉　環團轟政府仍無時間表　促4年內全禁膠餐具

環境保護署日前就「管制即棄膠餐具計劃」發表諮詢文件，計劃建議分兩階段管制，於2025年實施第一階段，即全面禁止餐飲業處所向堂食及外賣顧客提供如刀、叉等各類即棄小型膠餐具。而外賣膠食物容器等較大型餐具，則將於第二階段實施管制，惟第二階段計劃尚未有具體實施時間。



10個環保團體今日（16日）發起記者會，促請政府必須於2025年前全面管制即棄塑膠餐具，禁止可降解餐具成替代品，並訂立清晰時間表及各階段目標。綠色和平項目主任譚穎琳強調：「政府要把握呢次機會，先可以達致真正源頭減廢。」



10個環保團體今日發起記者會，促請政府必須於2025年前全面管制即棄塑膠餐具。（黃穎津攝）

4間連鎖快餐集團一年耗至少5億膠餐具

綠色和平項目主任譚穎琳引述政府數據，指每日棄置塑膠餐具約有200公噸，相當於全年棄置146億件膠刀叉。而10個環保團體本月初派出調查員，於麥當勞、KFC、美心MX及大快活4間大型連鎖快餐店，計算其早、午、晚時段堂食及外賣即棄餐具數目。環團推算，在一年內，4間集團所有分店至少派發5億件即棄膠餐具。譚穎琳表示，香港塑膠污染問題已是刻不容緩。

惟環保署發表的「管制即棄膠餐具計劃」諮詢文件中，只計劃於2025年實施第一階段管制，即全面禁止餐飲業處所向堂食顧客提供各類即棄膠餐具；而外賣則禁止提供即棄膠飲管、攪拌棒、叉、刀、匙及碟等。第二階段外賣規管將會與堂食看齊，禁止膠食物容器等較大型餐具。但計劃並未列明第二階段實施時間表，譚穎琳批評：「第二階段所涉及膠餐具體積更大，會造成更大環境污染，但竟然無一個清晰時間表。」

譚穎琳強調：「政府要把握呢次機會，先可以達致真正源頭減廢。」（黃穎津攝）

過半受訪者主動「走塑」 環團促政府2025前全禁膠餐具

香港中文大學地理與資源管理學系副教授伍世良在今年2月至5月，以網上問卷訪問336名過去一年有購買外賣的市民。結果顯示，對於政府規定食肆不能向顧客免費提供即棄塑膠餐具，受訪者評分達5.21分（滿分為7分），反映市民普遍支持政府進行管制。而過半（56.8%）受訪者亦經常外賣主動走塑。伍世良表示：「雖然市民有嘗試走塑，但若缺乏政府規管，餐廳未必會配合，難以全面實施。」

伍世良表示：「雖然市民有嘗試走塑，但若缺乏政府規管，餐廳未必會配合，難以全面實施。」（黃穎津攝）

環團促請政府，必須於2025年前，全面管制即棄塑膠餐具。譚穎琳稱：「第一階段係唔難做，唔需要4年準備期。」綠惜地球高級項目主任劉兆朗亦稱，當局要積極推動可重用餐具模式，禁止可降解餐具等未能回收物料成塑膠餐具替代品，並訂立清晰時間表及各階段目標。譚穎琳呼籲，市民應積極向當局提供意見，強調：「政府要把握呢次機會，先可以達致真正源頭減廢。」