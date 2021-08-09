餐具禁膠｜三快餐集團逾20店堂食仍派膠餐具　有餐廳拒客自備餐盒

港府早前推出「管制即棄膠餐具計劃」諮詢，建議2025年起禁止餐廳提供發泡膠餐具，以及堂食亦禁止「派膠」。

《香港01》發現，現時三大連鎖快餐店集團大家樂、大快活及美心MX，合共有至少20間分店，仍為店內堂食的顧客派發膠餐具。當中大家樂觀塘一間分店中，堂食一餐下午茶，隨餐已用上9件膠產品。

記者在實測期間，曾向餐廳職員查詢，外賣是否可用自備餐盒，取代餐廳用的膠餐盒。大家樂及大快活均接受顧客自備餐盒；美心MX職員則指，因疫情有衞生考慮，拒外賣顧客自備餐盒。



食肆餐具禁膠系列：

餐具禁膠｜01實測外賣派膠量 一餐茶至少8件 有餐廳仍用發泡膠

餐具禁膠｜植物纖維餐盒易變軟 餐飲業難選擇 生產商冀勿一刀切

+ 1

「管制即棄膠餐具計劃」諮詢文件中指出，大部份可提供堂食的食肆，一般備有餐具洗滌設施或已安排第三方提供清洗餐具服務，大都有條件為堂食顧客提供可重用餐具。因此建議在2025年，禁止食肆向堂食顧客提供即棄膠餐具。

《香港01》發現，目前三大連鎖快餐店，包括美心MX、大家樂、大快活，仍有逾20間分店堂食會向顧客派膠餐具。記者今年7月到大家樂位於觀塘的一間分店，即使光顧堂食，使用的餐具為即棄膠餐具。以下午茶餐為例，連同膠飲管、膠盒等，一餐共用至少9件膠產品。

大家樂3年前19間分店堂食用即棄膠餐具 今拒披露新情況

根據三大快餐店2018年及今年最新數據，堂食用膠餐具情況，於過去三年來未見大改善。《香港01》曾向大家樂查詢，今年有多少間分店，堂食仍用即棄膠餐具，但大家樂拒絕透露。翻查資料，大家樂2018年曾透露，當時快餐全線163間分店中，有19間因環境、空間設備或營運模式所限，未能使用可循環再用餐具。

至於大快活方面，在2018年灣仔新鴻基中心及九龍站兩間以外賣為主的小型分店，需使用即棄餐具，未能派發可循環再用餐具。今年大快活同樣指，於香港合共經營的156間店鋪中，只有兩間分店堂食仍使用即棄膠餐具，原因主要是分店面積較少，沒有足夠的地方用以清洗碗碟和餐具。

+ 5

至於美心MX，旗下約50間分店內，2018年有四間分店，因座位及洗碗空間有限，而未能使用可重用餐具，包括位於港鐵香港站、高鐵西九龍站、機場中場及中環大會堂的分店。該集團今年最新回覆，同樣是該四間分店仍用即棄膠餐具。

美心MX職員以疫情衞生考慮為由 拒客自備餐盒

另外，記者今年7月底於三大連鎖快餐店購買外賣實測時，曾以顧客身份，向餐廳職員查詢是否可改用自備餐盒。大快活及大家樂職員同樣表示，只需向他們提供餐盒即可，亦歡迎顧客自備餐具。然而美心MX職員指，由於疫情的衞生考慮，不能使用顧客的餐盒提供外賣。