凱莉山前高層被指盜取學校約60萬元資金　警列盜竊案拘34歲男子

香港凱莉山學校受財困及拖欠員工薪金醜聞困擾多月，早前多名前職員因遭拖糧提出申索，近日事件再有新進展。

據了解，警方接到學校代表報案，指懷疑該校高層，前財務總監汪中，涉盜去59.9萬元學校資金。

警方表示，經調查後，於上周六（7日）以涉嫌盜竊，拘捕一名34歲姓汪男子，現正獲准保釋候查。



香港凱莉山學校（Mount Kelly Hong Kong）。（資料圖片）

香港凱莉山學校陷入財困多時，早前因拖欠工資被控，事件再有新進展。《星島日報》引述消息指，該校上月中接獲銀行通知，大量支票遭「彈票」，只有一筆約59.9萬元款項，成功轉往另一個由汪中控制的公司戶口，再通過「轉數快」轉往其名下的虛擬銀行戶口。

警方將案件列盜竊 拘捕一名34歲姓汪男子

警方回覆《香港01》查詢時指，於7月15日接獲一所學校代表報案，指懷疑一名前僱員於7月13日，盜去59.9萬元學校資金，案件列作盜竊，由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。經調查後，警方在8月7日於尖沙咀區，以涉嫌盜竊拘捕一名34歲姓汪男子。他已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到，案件仍在調查中。

翻查資料，汪中為凱莉山教育集團聯合創辦人汪栢賢胞弟，他日前曾入稟高等法院，追討汪栢賢逾1,088萬元未還貸款、逾138萬元代繳的持續開銷，連同未付款項、利息及訟費等，並要求賠償。昨日該校亦再有十名職員，當中包括副校長Rothwell Nicholas Stephen，入稟勞資審裁處，向該校追討欠薪。