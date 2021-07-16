教大推新一輯看動畫學歷史　關公武器竟然不是青龍偃月刀？

香港教育大學「看動畫．學歷史」項目，以生動活潑、兩文三語的動漫呈現20位中國歷史人物生平事跡，啟發學生學習中國歷史、文化和品德情意。計劃現時已進行至第2輯，由2019年底開始，教授先挑選70位角色，再以眾多準則篩選，如不同文化範疇、社會角色、朝代分佈、在中國文化發展是否有代表性。



文學及文化學系副教授馮志弘指出，每集製作時間約為2-3個月，當中考究細節地方令人驚訝，如關羽並非用青龍偃月刀作為主要武器，正使所記載的動作為「剌」，所以關公應該先拿劍或長矛。



教大校長張仁良：讓偉人勵志故事作為兒童榜樣

教大2018年已推出一系列10集的「看動畫 · 學歷史」，以歷史人物做主線，讓小學生透過了解生平，學習歷史。由於動畫反應熱烈，總瀏覽人次已逾700萬，教大重新選取10位歷史人物，製作新一輯「看動畫．學歷史」，粵語及普通話版已上載至計畫網站，供全港小學生及公眾免費瀏覽。

新一輯由李達三博士以及和富慈善基金支持、現代教育研究社製作動畫、商業電台參與粵語配音，其中首席智囊陳志雲也有「聲演」。新一輯共有10集，每集均配以粵語、普通話及英語旁白，並附參考教案、工作紙，緊密扣連課堂教學，便利教師施教，今年下半年也有全港小學中國歷史常識問答比賽，增添趣味性。詳情請參閱計畫網站。

教大校長張仁良一直提倡以輕鬆活潑的方式學習。他希望透過此系列，除讓學生學懂歷史知識之餘，亦能學到古人的特質和情操，「中國歷史上有很多偉人，他們的勵志故事可以作為兒童的榜樣，潛移默化，讓小朋友的心靈更強壯、更勇敢、更善良。」

深究史實：關公拿劍或長矛作武器

馮志弘教授表示，每集動畫大概6至7分鐘，主角「葉仔」在日常生活遇到不少趣事，從而帶入古人生平故事。他指團隊專業，製作認真，後世文學經常神化的角色如諸葛亮等，各教授都認真查證正史，盡力貼近真實事件，如關羽並非用青龍偃月刀作為主要武器，正使所記載的動作為「剌」，所以關公應該先拿劍或長矛。

馮又舉例鄭和下西洋曾帶回長頸鹿到中原，明朝人會當作是麒麟；明代皇帝的袍上的龍有五隻爪，才叫龍袍，鄭和的袍也有龍，但只得4隻爪，名叫蟒袍，兩款服裝貌似一樣，但在細節位已有階級分別。他亦提到，戰爭場面沉重，希望能利用動畫，令到故事輕鬆生動有趣，因為要求中小學生看密密麻麻的書本是很大挑選，因此盼望學生投入情感，降低難度。

中國語言學語言學系教授施仲謀教授提到表示，執著細節，是希望提供一份寫實材料，讓學生學習中國傳統美德，如孔子的儒家思想、莊子的道家思想、樂天之命、無用之用、如何排遣等。他又提到每個故事均呈現中國歷史變遷，望學生透過故事了解該時代、汲取古代品德情意，受君子精神熏陶。

教授細心捉錯更正：諸葛亮草蘆掛了宋代畫作

文學及文化學系助理教授姜鍾赫解釋認證資訊的困難性，製作動畫主要有兩步驟，首先資料搜集，寫劇本，然後製作公司製作動畫後找出錯地方，如在諸葛亮一集中，草蘆內掛了具宋代畫風的畫作，姜教授指責任就在他們身上，糾正製作公司。

馮志弘教授深信以生命影響生命，如此講究也是期望能引導學生閱讀相關的書，甚至推廣到海外增進學生對中國歷史文化的認識及興趣。除粵語及普通話版動畫外，英文版將於9月前推出，並提供詳細教案及工作紙，舉辦中國歷史常識問答比賽等活動；既便利老師教學，又鼓勵全港小學使用該計畫提供的資源學習中國歷史文化。