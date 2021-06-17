SEN生缺持續進修機會　教大青年特教學苑設桌遊花藝課程助覓出路

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-17 07:47

知識型社會重視終生學習及持續教育，不過，特殊教育需要學生（SEN生）離開中學校園後，卻一直苦無機會進修。教育大學去年6月成立「賽馬會特教青年學苑」，為中六畢業的SEN生提供為期一至三年的應用及培訓課程，例如桌上遊戲、花藝設計、攝影及媒體創作等，又安排職場實習，讓學生增值知識及技能。 有已修讀一年課程的肢體殘障生表示，以往對前路感到迷惘，即使較身邊特殊校同學幸運，中學畢業後可入讀技能學校，但難尋覓到理想志向，直到報讀學苑課程後，發掘對花藝的興趣，拓闊她對未來的想像。

25歲的黃凱晴修讀課程後對花藝感到興趣，日後有意投身相關行業。（胡家欣攝）

左眼失明凱晴 一度感前路迷惘

25歲的黃凱晴三歲時腦部出現異常白影，六歲接受手術，將受影響部分切除。惟手術後她左眼完全失明，理解能力變得較一般人弱，左邊身體行動不便，小學起入讀香港紅十字會甘迺迪中心渡過。

2018年凱晴應考五科文憑試，成績「全軍覆沒」，升學無望。環顧身邊同學，少數文憑試成績優異的繼續升學進修，大部分則到庇護工場工作，她說身體能力尚可，故到展亮技能發展中心，修讀辦工室實務課程，「想試下自己能否適應係社會做嘢。」不過，修讀一年半後，她發現課程非切合其所需，也非其志趣所在，一度對前路感到迷惘，幸從朋友得知教大開設青年學苑，讓特殊生持續進修，探索更多出路，去年暑假轉讀相關課程。

教大上課 發現對花藝有興趣

過去一個學年，她在教大校園上課，感受「大學」生活。她指對個人成長不少，學會時間管理，對學業更「上心」。她說享受在各個課程中，體驗不同興趣範疇，特別在學習插花的過程中，發掘到對花藝的興趣，日後有意投身這個行業。距離畢業尚有兩年，她與一眾學員積極累積職場經驗，本月初在商業機構展開一個月的文職實習，「如果無呢個課程，可能都係喺屋企，唔會咁多工作經驗」，亦未必開拓到對未來的想像。

課程不具資歷認可 重應用實踐、培養協作溝通能力

教大特殊學習需要與融合教育中心，獲實馬會慈善信託基金捐款1,800萬元，去年成立「賽馬會特教青年學苑」，向特殊殊教育需要的中六離校生，提供為期一至三年的大學校園持續教育課程。課程涵蓋生涯規劃、桌上遊戲、花藝設計、攝影及媒體創作等，學生毋須繳付學費，畢業後可獲頒結業證書。

學苑校長蘇建群表示，課程非走學術路線，並沒有資歷認可，但透過應用課程及培訓，和培養SEN生解難、協作及溝通等九種共通能力，裝備他們投身職場。他表示，課程重視實習體驗，每個課程的應用學習比例佔六至七成，例如修讀花藝的學生可到花店學插花，修讀「生態園」課程的學員可到農莊實踐有機耕作等。他指，學苑也盡力安排學生到機構短期實習，目前有三分一學生獲聘，分別到資訊科技公司、電競公司及非政府機構等工作。

蘇建群指，學苑本月起招收新一批學生，學額大約35個，去年吸引約140人報讀，反應非常熱烈，最終取錄38人，學員大多患有自閉症、過度活躍症及智障。

教大賽馬會特教青年學苑總監冼權鋒（左)及校長蘇建群指，SEN生離開中學校園，仍然有持續教育的需要。（胡家欣攝）

庇護工場停留入信封職訓 倡教局提供SEN生持績教育

目前全港有近6.5萬名SEN生，當中有8,290人就讀特殊學校。學苑及中心總監冼權鋒表示，SEN學生完成中六後，主要有三個出路，成績較好的可到大專院校升學，成績較遜的則到職訓局轄下的技能訓練學校，有多重殘疾或智障的特殊生，則會到庇護工場或日間展能中心。他指，不少特殊教育學校的校長反映，SEN生的多元出路屬假象，特別是非主流學校的一群，除非在勞動市場獲聘，否則大多只能選擇最差的第三條路。

冼權鋒指，庇護工場或日間展能中心，至今仍然停留復康概念，「只係畀一個位置去安置SEN生」，有關的職業訓練追不上社會發展。他舉例，工場一般獲外判「入信封」、「入筷子」等包裝工作，但這類工作已逐步被工業生產取替，繼績維持相關職訓是不合時宜，無助SEN生融入社會，獨立生活。

他認為隨著社會進步，所有特教的離校生均有持續學習的需要，惟大部分未有資格升讀大專院校，建議教育局為SEN生提供持績教育的機會；社署亦應逐步改革庇護工場，職業訓練以外，再加入教育元素，發展他們九大共通能力，以助適應及投身社會。