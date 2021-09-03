汀角路旁綠化地建屋合共近3000伙　環團憂開「綠燈」勢加劇發展

龍尾人工泳灘啟用後，大埔汀角路假日大塞車成常態。沿路兩側延伸，將來大興土木，最新包括土地共享計劃下擬建公私營房屋、毗鄰豪宅又建過渡房屋。

路旁綠化地擬開發建屋，環保團體擔心失去緩衝功能，影響濕地附近雀鳥生境，一旦當局為發展開「綠燈」，勢必助長周邊發展，汀角路或更不勝負荷。



早年商界已有願景，把龍尾所在的大埔汀角路一帶，建造成水療酒店、購物商店及洋房林立的「香港芭提雅」，配合周邊地質公園及李嘉誠捐款10億元興建的洞梓巨型觀音像等景點，不少發展商沿汀角路大展拳腳。早在龍尾泳灘落成前，附近地產廣告已以「鄰近龍尾泳灘，方便炎夏暢泳」、「即買即升唔使等」、「升值潛力無限」等標語作招徠。

近期發展商會德豐借出一幅鄰近區內大型洋房屋苑比華利山別墅、汀角路黃魚灘的地皮，供申請作為期5年的過渡性房屋。根據該項過渡屋計劃，擬建11幢4層高的住宅物業及2幢1層高的商舖，預計提供1,236伙。該處大部分範圍屬「綠化地帶」，緊貼劃為「自然保育區」的淡水沼澤而建。

汀角發展系列報導︰

龍尾灘旁農地曾倡建水療度假村 近年屢受破壞 今准建休閒農場

▼衛星圖下見證黃魚灘變遷▼



環團批違背綠化地帶原意

香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，綠化地帶有助緩衝鄉郊發展對保育區和濕地影響，根據過去記錄顯示，申請建屋地點附近沼澤及棲息地共錄得約155種鳥類，包括極危品種黃胸鵐、易危品種白頸鴉、近危品種鳳頭麥雞和紅頸濱鷸，一旦建屋變相增加人為干擾，亦令地主的發展期望增加。她解釋，該處過去已有「先破壞後發展」，即非法倒泥、砍樹等活動，對濕地構成威脅，也增加發展壓力，違反綠化地帶原意。

至於「土地共享先導計劃」下首宗申請，來自另一發展商南豐發展有限公司。申請地點同樣鄰近汀角路，亦為植被密度高的「綠化地帶」，預計共提供1,642伙公私營房屋，分別興建4幢17層高及2幢14層高住宅。

長春社高級公共事務經理李少文無奈指，綠化地帶向來不建議發展，但大埔卻成「重災區」，不少項目擬在區內綠化帶展問。若容許綠化帶開發建屋，他擔憂日後或有人以此先例，在附近申請增加房屋密度及高度。

汀角路或更塞車 運輸署正研究區內交通運輸

汀角大興土木，多年來居民關注汀角路塞車情況會否變得更嚴峻。運輸署回覆指，為整體改善大埔區內包括汀角路的繁忙交通情況，今年3月底委託交通工程顧問公司展開大埔區域交通及運輸研究，探討如何有效處理區內交通運輸安排。

運輸署引述黃魚灘過渡性房屋項目的交通顧問建議，指汀角路與鳳園路路口將有交通改善措施，使鳳園路近汀角路的南行快線由現時只可轉左改為可同時轉右，屆時車輛由鳯園路往大埔的行車線將由一條增至兩條。完成道路改善措施後，預期該路口的交通狀況可以接受。

汀角大興土木，多年來居民關注汀角路塞車情況會否變得更嚴峻。（余俊亮攝）

「聲威實業」申辦大美督街渡 接駁馬料水及大水坑

此外，現承辦馬料水至荔枝窩往返交通街渡服務的「聲威實業」，船務經理林家倫確認，早前向運輸署申請來往大美督、馬料水及大水坑的街渡渡輪服務，源於受到村代表邀請，亦考慮到龍尾泳灘啟用增加汀角路的交通壓力，經計算成本後相信「有錢賺」。

林說，街渡由大水坑開出，再到馬料水及大美督，倘獲批先集中在周末及假期中午至傍晚時分試運，平日服務則視乎需求再考慮是否加開，每艘船最多可載137人，但票價及班次待批出申請後公布。運輸署則指正就申請諮詢相關政府部門意見。