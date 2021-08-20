馬來西亞改列高風險　當地港人回港夢碎　質疑為何不承認當地針紙

馬來西亞及泰國等15個國家，由今日（20日）起被列作高風險A組指明地區，在當地港人必須持有認可疫苗接種紀錄，即國家須在世衞「嚴格監管機構」名單，才可登機回港及接受21天檢疫。亞洲地區只有日本在該名單榜上有名。

有居馬來西亞港人因政策轉變，回港探親計劃破碎。他批評政府準則奇怪，因當地大部份人均接種科興或復必泰疫苗，情況與本港相似。他又說，倘政府是因擔心某地出現假針紙問題，應與20多個A組指明地區合作，設法嚴格檢查針紙，而非一刀切禁止非名單上國家的港人入境。



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居於馬來西亞港人溫先生稱，他去年初開始到馬來西亞工作，因疫情滯留至今。他在8月初已在當地接種兩劑復必泰疫苗，有見本港疫情緩和，他原已購買機票及訂住14晚酒店，打算在8月底回港探親。

惟政府在今日起，將馬來西亞列作高風險A組指明地區，在當地港人必須持有「認可疫苗接種紀錄」，或者內地或澳門當局認可機構發出的接種疫苗紀錄，方可登機回港。而馬來西亞並不在港府認可準則，即世衞「嚴格監管機構」國家名單之中。換而言之，即使溫先生願意在酒店檢疫21天，並接受7次強制檢測，也無法回港見家人。

《香港01》記者已向食物及衞生局查詢事件，暫未獲回覆。

世衞嚴格監管機構 (SRA) 列表。（世衞網站截圖）

世衞「嚴格監管機構」名單只涵蓋全球36個國家，當中大部份為歐洲國家，亞洲只有日本上榜，連本港也遭排除在外。溫先生直言港府以此名單作入境準則「好奇怪」，指馬來西亞大部份人均接種科興或復必泰疫苗，只有少數人打阿斯利康或國藥，情況與本港相似。倘政府擔心出現假針紙，「A組地區夾埋得20幾個國家，政府同佢哋（有關國家）諗方法嚴格檢查針紙，其實一啲都唔難。」

溫先生說，他理解馬來西亞疫情嚴重，確實應被本港列作高風險，但他認為21天檢疫足以令不少欲回港人士卻步，不必禁止所有港人回家。

馬來西亞新冠肺炎疫情反覆，8月平均單日新增約2萬宗確診個案，當地逾1,700萬人已接種第一劑疫苗，佔成人總人口約七成。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

