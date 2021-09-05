移民潮｜人權律師新蒲崗開二手英文書店　敵不過什麼｜清明堂結業

雖然覺得有點杞人憂天，我尊重，也理解Albert的決定。結束書店，他說是因為政治，但今天跟誰吃飯，明日跟誰約會，難道不也是政治？Albert出生於美國，是香港移民的後代，受兩種文化的影響，講自由，也持孝道；也受兩種文化的束縛，做事須順乎一心，而常懷千歲之憂慮。

文、圖：許迪鏘 ｜ 原題：文化新地標中一現的曇花



他在美國是人權律師，看到社會的不平等其實沒甚改變，因過分崇尚自由而致社會紛亂（如幾無日無之的槍轟案），他毅然離開，舉家來港。妻子是歷史學者，在大學任教，他喜歡讀書，順理成章開書店。

他雖初來乍到，似乎做足research，書店選址新蒲崗，那是近年新興的文化聚腳地，《字花》、水煮魚出版早已進駐，香港文學館最近也遷入。但不知Albert知不知道，新蒲崗正是六十年代香港動亂的發源地。兩年前，朋友說要帶我認識新蒲崗的文化，活了大半輩子，才第一次踏足新蒲崗街頭，如發現新大陸似的發現紅A原來仍在這兒，還有那許多人誤以為與城中首富有關的長江製衣。已故學者、社會活動者文思慧創立的陳皮村書店，也由大埔移駐此地。還有一家附設在佛教活動場所的書店在準備中，據說後來未能成事。然後就是Albert的清明堂，Bleak House Books。這是我到過的最有氣派的二手英文書店，首先欣賞的，是那四壁（應是三壁）的實木書架，Albert說是請木工專門訂造的。沒有這種書架，不算是一家像樣的書店。

（「關於清明堂」之一。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜許迪鏘，香港浸會學院中文系畢業，從事編輯工作，公餘與友人合辦《大拇指》雜誌和素葉出版社。散文結集有《南村集》、《形勢比人強》等。現已退休。

