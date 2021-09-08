的士司機「電話陣」惹安全疑慮　陳帆：研規管　拒設立法時間表

大埔廣福道上月發生嚴重的士車禍，奪去兩條性命，涉事的63歲的士司機被控誤殺罪。為人詬病的的士安全問題，再次引發社會關注。

運輸及房屋局局長陳帆今（8日）在立法會回應議員質詢時指，當局正研究立例規管司機在車頭放置的手機數量，與局方7年前的回應同出一轍，但他拒絕提供具體時間表，僅表示「只能承諾當有初步成果和建議時，會返嚟（立法會）討論」。多名議員質疑當局欠積極態度。



▼8.22 大埔廣福道發生嚴重的士車禍▼



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陳帆今午回應民建聯立法會議員陳恒鑌質詢時指，港府知悉社會關注的士司機在儀表板上擺放多部電話情況，但理解駕駛者有必要使用電話等裝置導航，或留意實時交通和泊車位等資訊。陳強調，雖然規管儀表板上電話數量的先決考慮是道路安全，但亦要兼顧道路需要，又擔心一旦施加限制，駕駛者或會在同一部電話上轉換應用程式，同樣會導致交通意外。

他重申運輸署正就此研究，因應流動電話和車輛設備的科技發展，以及使用習慣的改變，循規管駕駛者擺放電話的數量和位置，以及使用裝置的模式等方向考慮，並指當局正參考其他國家的相關法律和做法。

翻查資料，航運交通界議員易志明早在2014年便就同一議題，向運房局提出質詢，當局曾表示會就的士司機放置電話問題研究立法規管。惟7年過去，仍未有任何進展。陳帆在質詢期間，被多次追問到研究進展及立法規管的具體時間表，他未有正面回應，僅表示「只能承諾當有初步成果和建議時會返嚟討論，在此之前，亦會同業界保持溝通。」

陳帆又稱，不希望市民將問題單純聚焦在的士司機，強調一旦立法，不單的士受到規管，商用車和私家車亦無一倖免。

（政府新聞處截圖）

陳帆引述警務處提供資料，今年首7個月，共有逾1.4萬宗駕駛者手持或放置於其頭與肩膀之間的方式，使用電話的票控個案，當中最多的是貨車，佔7,670宗；其次是私家車，佔6,524宗。的士司機的「電話陣」雖飽受批評，執法數字卻只有174宗，佔整體1.1%，與去年相約。

陳帆︰研提供更佳的士服務 包括再考慮設專營的士

至於當局會否重新研究推行優質的士服務計劃，陳帆表示，部份的士營辦商已加強培訓的士司機，又會在收到投訴後訓斥相關司機，加強的士的質素和專業形象。港府亦正仔細研究，如何透過車隊管理，為乘客提供更優質的士服務，包括再次考慮去年11月撤回的《專營的士服務條例草案》。

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正檢討非法取酬載客罰則 適時交立法會審議

至於屢受的士業界抨擊的非法載客問題。陳帆則指，警方透過收集情報，以及對接獲投訴的個案展開調查和跟進，密切監察有關違法情況，若發現有足夠證據便會採取行動。他又指，運輸署正檢討非法取酬載客的罰則，包括提高罰則和延長吊銷車牌期限，現正進行修例工作，會適時提交立法會審議。

陳帆又鼓勵市民在乘車前，使用運輸署網上系統查閱有關汽車的許可證，以保障安全。易志明、陳恒鑌等接連追問其修例時間表，他同樣未有正面回應。