港府研管車頭電話陣　業界稱有人放15部電話　易志明倡管的士APP

運輸及房屋局局長陳帆昨日（8日）在立法會回應議員質詢時指，當局正研究立例規管司機在車頭放置的電話數量，惟拒絕提供具體時間表。

航運交通界立法會議員易志明今日（9日）批評2014年已提出相關監管，惟多年來仍研究中，對政府答案失望。

易志明認為，的士司機在儀表板上擺放多部電話的原因，或是因為現時本港有眾多電召的士應用程式，建議政府應發牌規管，限制至只得一、兩個應用程序，並將應用程序與的士「咪錶」連接，提升道路安全。



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易志明今日於港台節目《千禧年代》中批評，政府現時仍未就規管車頭放置的電話數量提時間表，「幾有心去做都有啲疑問」。他以美國紐約為例，當地限制司機最多可用兩個電召應用程式，並認為最有效配對的方法是「全香港只用一個APP」，提議政府可以發牌方式規管，「好似選美會咁，揀選最合法規嘅方法」。

他又指，電召的士應用程式亦可「咪錶」連接，技術上亦可行，限制司機在載客時不得使用，只可在「落客」後才可重新連接應用程式。他強調，道路安全是首要考慮，亦相信如只得一、兩個應用程式，的士司機接客數目可大幅提升，消費者亦可最快配對到的士。

工會︰儀表板上放置一至兩部電話已足夠

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠認同，要規管儀表板上電話數量，直言有司機放置15部電話，主要為組長分訂單予不同司機，並強調「掛任講、睇就好容易分神，對乘客同其他道路使用者唔公平」。他又認為，儀表板上放置一至兩部電話已足夠，並指他亦沒有使用，「寧願聽台接單算」。