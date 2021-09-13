地利亞協和分校對全校接種率達70%樂觀　校長：恢復活動意義更大

撰文：黃金棋
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教育局指學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，觀塘地利亞修女紀念學校（協和）成為首間符合條件的學校。該校校長林艷玲表示，教師接種率已超過90%，而中六學生疫苗接種率約為74%，今日（13日）中六級率先恢復全日面授。

對於何時才可恢復全校全日面授，林指現階段先收集學生接種紀錄，並估計高中學生9月底打兩針比例有80%以上，對全校接種率達70%亦感樂觀。目前希望先在中六級別試行，「觀察下再慢慢吸收經驗，希望擴展去其他級別個陣，問題唔會太多」。

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地利亞修女紀念學校（協和）中六級學生今日率先恢復全日面授課堂，校內亦設不少防疫設施，包括全部學生進入學校前，亦須量度體溫，以及使用搓手液。而為應對中六級學生或會回校午膳，該校在小食部前設置單人座位，並以透明隔板分隔。

校長林艷玲指，政府在6月公布12歲或以上人士可接種復必泰後，已即時通知學生和家長，而該校在7月亦有外展接種服務，為約200多個學生打針，當中以高中學生較多。她認為全日復課除了增加課堂效率，回復學校整體學習活動的意義更大，包括不同體育及課外活動、陸運會等。

地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲。（張浩維攝）

林表示，學校因應中六級恢復全日面授，特意編排特別時間表，學生午膳後會上一個半小時課堂，方便老師安排學生「操卷」。今日會安排學生上第三個選修科科目，因修讀三科選修科同學數目較少，涉及40多個，首日先安排較少學生適應安排；至周三（15日）才會上主科，即全級200多個中六學生均須留校。

她又提到，恢復全日面授最大的困難為午膳安排，「希望觀察下先，睇下會唔會出亂子」；而學生可出外用膳，亦可購買外賣回校進食。被問到會否鼓勵學生回校用膳，林艷玲強調校方沒有特別意見，認為食肆已按照政府指引實行防疫措施，相信學生有個人判斷，但會提醒他們注意個人衞生。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

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被問到預計何時才能全校恢復面授課程？林回應指9月1日開學時已進行調查，以有發家長信確認，目前全校學生整體接種率理想，暫時亦無收到學生打針後有不尋常反應的報告。然而中一級已接種的學生「稍稍少啲」，她強調對整體接種率達70%感樂觀。林又指如再安排某一級別先恢復，時間表編排或較困難，故最理想是全校同時恢復全日面授。

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