劏房租管︱張宇人憂定義過闊：條例仲老過我　改埋我吖笨？

立法會《2021年業主與租客(綜合) （修訂）條例草案》委員會今日（9月6日）繼續召開會議，議員與政府繼續爭拗條例當中「劏房單位」的定義。有議員擔心，條例的規管將影響「強拍」及重建工作，要求政府回應。其中自由黨張宇人批評，政府自身到立法會解釋條例規管範圍時，都可以一時一樣，一時就說只是管板間房，一時就連「分間單位」一併規管，批評政府「搬龍門」；又言如果將「分間單位」等同「劏房」，定義可能過闊。

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，「劏房」本身沒有明確定義，研究工作小組及持份者都希望能涵蓋更多定義，認為單位的定義清楚，理解不同人士有不同定義，強調會解釋清楚。他又提到，租房亦被定義為不適切房間，需要保障，但聽到相關議員的意見，會再細心研究。他又提到，考慮到劏房類型千變萬化，認為條例的定義可以提供工具規管。



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張宇人：條例分分鐘老過我 改埋我吖笨？

自由黨張宇人批評，官員不接受議員的意見，認為政府應該要進一步解釋受規管單位的定義。他指，政府如果只是規管「板間房」，自由黨認為可以接受，但官員開會時卻表示還有很多其他希望規管的部分，包括分租房間，質疑政府的講法「搬龍門」，一時一樣。

張又稱，該條文比他還老，「大佬，我哋而家改緊呢條法例無一百都七、八十年（歷史），分分鐘老過我，改Q埋佢吖，改埋我吖笨？」他指，分間單位條例的定義如果就等同劏房，將令大家的物業都變成劏房，質疑政府的規管愈講愈闊，影響到其他人。

新民黨葉劉淑儀亦認為法案對劏房的定義有問題，質疑立法的草擬效果牽涉到其他租房，但政府官員的說法與條例的定義有所不同。她強調，一般沒有導致環境惡劣的租房不應被規管。她促請當局回應定義，質疑如果一般租房都管，將導致司法覆核。

張宇人質疑政府的講法「搬龍門」。（資料圖片）

蘇偉文稱劏房千變萬化 需要工具規管

蘇偉文強調，劏房租管條例上，由於「劏房」二字本身沒有明確定義，故參考了相關研究工作小組、持份者及政黨意見，希望能涵蓋更多定義。他認為條例上就單位的定義清楚，理解不同人士對劏房有不同定義，強調會解釋清楚。他又提到，分租房亦被定義為不適切房間，需要保障，但聽到相關議員的意見，會再細心研究。

立法會法律顧問表示，條例的定義並無規定被分間的單位才算作規管的範圍，引述政府亦曾表示，如是者將無法規管太空艙、板間房及床位等。

新民黨容海恩引用屋宇署有分間單位的定義，質疑為何不能使用相關仔細的定義，要求當局不要懶惰。葉劉淑儀批評當局傲慢，出錯後不願意改正，就很多不同分租方式的法例矛盾都沒有處理好，例如床位寓所。

運輸及房屋局副局長蘇偉文。（資料圖片／張浩維攝）

石禮謙憂條例阻重建

經民聯石禮謙指，今次條例牽涉到重建單位，指重建有助增加房屋供應。他指，如果需要清拆單位牽涉劏房時，不應被視作2+2保障，可考慮改為向他們提供適切的補償，讓他們可以立即租住更好的居住單位，否則會拖慢重建。蘇偉文回應時表示會認真考慮意見，認同需要尊重重建，同時提供保障。