公院員工退休年齡擬延長至65歲　最快下周四醫管局大會討論

受移民潮影響，本港公立醫院人手短缺問題日趨嚴重，面對人口老化，市民對公營醫療需求亦急增。消息指，醫管局擬延長退休年齡至65歲，計劃會開放給全體員工選擇和申請，並簡化退休後重聘制度，管理層亦會主動提早與即將滿60歲的員工商討，期望特別是挽留醫護人員，預計最快下周四（23日）在醫管局大會上討論。

醫管局主席范鴻齡接受傳媒訪問時亦表示，期望局方可以盡早與即將滿60歲的醫生溝通，表達誠意，盡可能挽留，並指會為護士增加晉升階梯。



醫管局主席范鴻齡接受訪問時表示，會簡化退休重聘流程，延長醫護退休年齡至65歲。（李澤彤攝/資料圖片）

消息表示，醫管局擬開放員工選擇和申請，把退休年齡由60歲延長至65歲，將滿60歲員工可申請，最多可重聘至65歲。局方亦會簡化重聘流程，管理層會提早與員工討論，期望挽留尤其是醫護，料最快在本月23日醫管局大會上討論及表決。

另外，范鴻齡接受《大公報》訪問時亦指，雖政府放寬海外醫生來港，但「遠水難救近火」，挽留人才最直接有效，故醫管局擬提出延長退休年齡。他說，現時的退休重聘制度太僵化，例如要資深醫生重新提供醫學證書、英文能力證明等文件，令人感到未獲尊重，形容新安排下會提早主動與醫護溝通，更指希望與醫生在55歲就開始討論。

范鴻齡亦建議跨境採購醫療服務，將病人轉介到大灣區內地城市的醫療機構，減輕醫管局在公私營協作計劃下的負擔。他指，醫管局若可採購內地服務，可以降低病人收費，惟要病人北上治療，他說，政府開發的「醫健通」電子平台亦未能與內地互通，亦會構成問題，需要逐一向個別內地醫院招手。

范更構想在內地興建醫院，指在內地「多建一間瑪麗醫院」，但現時醫管局條例限制醫管局只能在港提供服務，認為條例過時，表示已向政府建議修例，將資金可以「過河」，期望下屆政府上任後修例。