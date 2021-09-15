小巴超速檢控數字去年達432宗　按年增一成　平均每日至少一宗

小巴超速片段不時在網上流傳，經常險象環生。多名立法會議員關注公共小巴的經營情況，運輸及房屋局局長陳帆今日（15日）以書面回覆議員質詢時指出，過去三年小巴被檢控宗數整體呈下降趨勢，幾乎每項違規事項都較三年前少，惟獨超速不跌反升，去年檢控宗數達432次，按年增一成，為三年最高，平均每日有至少一次小巴因超速而被檢控。



去年涉公共小巴檢控近5600宗

民建聯立法會議員柯創盛提出書面質詢，問及當局於過去三年，每年有多少次引用只適用於小巴的法律條文，而向違規者提出檢控。陳帆以書面回覆稱，2020年涉及公共小巴的整體檢控數字為5,599宗，較2018年跌33%，幾乎全數違例事項，都較三年前少，然而超速個案卻較三年前多。

陳帆指，2018年因超速而被檢控的小巴宗數，為416宗；到2019年雖微跌至390宗，但2020年卻再升至432宗，按年增10.8%，多了42宗；亦較2018年升3.85%。平均而言，每日有1.18宗涉及小巴的超速案件。至於定罪數字，當局表示警方未備存相關資料。

另外，涉及紅色小巴的一般性質投訴，亦較2018年多。一般性質投訴包括與票價優惠、付款方法、車身廣告等有關。陳帆指出，2018年與紅色小巴有關的投訴為82宗，但2019年升近兩倍，達231宗，到2020年雖回落至147宗，不過仍較3年前多79%。

運輸署為3條綠色專線小巴路線招標

疫情下，運輸業生意大受影響，原本經營黃埔花園專線小巴的捷輝汽車亦告結業，部分路線從此消失。陳帆表示，運輸署會就3條專線小巴路線招標，包括一條來往上水與沙田的新專線小巴路線，涉及10輛專線小巴；另外兩條則為重新招標，涉及服務黃埔花園的現有路線，所需的車輛數目待定。

他表示，政府預計未來數年，將有不少房屋落成，會因應地區發展及公共運輸需求變化，研究隨後兩年開辦新專線小巴服務的需要及可行性。