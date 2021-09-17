科大工學院長鄭光廷升任副校長　主管研究及發展　2022年4月生效

香港科技大學今日（17日）宣佈，經嚴謹全球招聘程序後，決定委任鄭光廷為副校長（研究及發展），明年4月1日生效。至於現任副校葉玉如任期會延至明年3月底，她之後會繼續領導科大各項工作。

綜合科大校網資料及過往報道，鄭光廷在台灣出生，大學畢業後赴美深造，於加州大學柏克萊分校取得博士學位，在美國工程界工作三十載，至2016年中到科大出任工學院院長，現身兼電子及計算機工程學系及計算機科學及工程學系講座教授，是電子設計自動化和計算機視覺方面的著名學者，有份協助科大贏得港府旗下「InnoHK 創新香港研發平台」共4.439億元資助，創立人工智能晶片中心。



香港科技大學今日（17日）宣佈，經嚴謹全球招聘程序後，決定委任鄭光廷為副校長（研究及發展），2022年4月1日生效。（科大圖片）

鄭光廷在2016年5月起出任科大工學院院長，科大形容，鄭光廷過去5年為工學院教學與研究院課程作重大貢獻，在推進研究和知識轉移方面有明確願景，近日領導包括史丹福大學在內的四所知名院校，贏得香港政府旗下「InnoHK 創新香港研發平台」共4.439億元起始資助，創立人工智能晶片中心。

科大校董會主席廖長城認為，鄭光廷的研究成果矚目，亦積極與業界及社會各方接觸合作，探索不同方法提升科大研發表現，有利於科大與科大廣州分校融合，產生協同效應。

科大校長史維形容，鄭光廷是真誠、平易近人的學術領袖，管理風格透明開放，善於把人聯結，共同解決研究及現今社會所面臨的各項議題和挑戰。加上他對科大環境有深入了解，與學術界及大學主要持份者有良好聯繫，相信他能在新崗位上為科大作即時貢獻。

科大現任副校長（研究及發展）葉玉如，曾獲被譽「女性諾貝爾」的世界傑出女科學家獎，科大稱她卸任副校職務後會繼續領導科大。（資料圖片）

科大重申，委任鄭光廷任副校，經過嚴謹全球招聘程序。至於曾獲頒世界傑出女科學家獎的現任副校長葉玉如，任期會延至2022年3月31日，協助鄭光廷順利過渡。廖長城和史維感謝葉玉如多年來的出色領導、對科大的貢獻，稱葉將繼續領導大學的各項工作。

鄭光廷在美擁12項專利

綜合科大資料及過往報道，鄭光廷在台灣出生，大學畢業後赴美深造，1988年在加州大學柏克萊分校取得電機工程及計算機科學博士學位，加入科大前曾於美國電話與電報貝爾實驗室（AT&T Bell laboratories）及加州大學聖塔芭芭拉分校 (UCSB) 工作，包括擔任UCSB協理研究副校長，助監督大學研究發展與科研基建、以及大學旗下研究企業逾二億美金研究經費的運用情況。他發表過逾500篇技術論文，合著五本書，並擁有12項美國專利，其多項發明曾被轉化為商業產品。

鄭光廷曾出任電氣和電子工程師學會 （IEEE）院士，積極為學會提供專業建議，而鄭光廷研究具影響力、備受學術領域認可，曾在主要學術會議和期刊上獲得12個最佳論文獎以及一項傑出論文引用殊榮。