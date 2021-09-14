外傭來港｜竹篙灣外傭檢疫9.14日起預約　僱主無奈：8分鐘已爆晒

竹篙灣檢疫中心今早(14日)9時起提供800個單位予完成接種新冠疫苗的抵港外傭檢疫，僱主及外傭中介可透過勞工處網站的系統預訂，住宿21晚的費用為$10,080元，包括三餐膳食及所有費用。外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示收到不少僱主反映早上8時半已埋位等網站開，但不足十分鐘已即額滿，亦有僱主留言表示：「8分鐘full哂，難搶過mirror」。



網頁公布9月20日至10月19日的房間已全部被預訂，網頁周五（17日）早上9時會再開放，供預約10月20日的房間，之後每日早上9時開放多一日名額。至於成功遞交申請者須留意，勞工處將會聯絡申請人，要求提供所需文件證明，在完成繳付$10,080元費用，並獲勞工處發訂房確認通知書後，才完成預約程序。

今早預約竹篙灣檢疫中心名額的網頁，甫開放已有輕微「塞車」，開放預約僅10分鐘，在9月20日至10月19日的可預約日期中，只餘4天有空位。到9時15分系統顯示已一度額滿，但在數分鐘後，短暫釋出9月20日選項，但亦迅速被預約。

🔼🔼🔼🔼藝人張敬軒家中也有一位地獄廚神「遮遮」，最近更學廣東話👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻張敬軒被外傭廣東話拼音字條考起 有網民睇到外傭購物清單唔識譯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

僱主要搶機票及檢疫房間

有僱主在外傭僱主必看訊息群組中問「冇人訂到竹高灣？」瞬間有200多個回應，其中一人留言:「直不可思議，眨吓眼full晒」，亦有人成功申請:「我9：06完成。」但有家長無奈表示自己未能成本預約:「Book唔到，無工人！兩公婆要返工，2個小孩加黎緊1個初生，就黎頂唔到幾耐。」當中有成功預約留言分享心得:「開咗三部機都係8:40-8:50排隊，其中一部9:00:30入到，果時全部日子都可以揀。」

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示收到個案，8時多已在等網站開，一開12分鐘已額滿。而不少僱主向她表示搶完檢疫中心又要搶機票，同時要看住來港機票日期與價錢，徐曉彤說:「有僱主已反映現在只餘下國泰航空機位可以BOOK，所以一開網站即刻搶晒9月20日至10月19日共1500個位，不過關鍵係唔好又停航，連國泰航空都停埋就企喺度。我覺得政府應分批給早段已批visa 的傭工申請先，而不是要我們去搶位。」

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤(圖片由受訪者提供)

浪費僱主時間

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)說：「 我今朝早book完之後10分鐘左右就已經滿額，但5分鐘左右突然之間又有一兩個日子可以開放book，應該相信是有人最後book唔到，放返位出來，所以有不少人長期坐係電腦前面不斷refresh版面，都幾嘥時間。」

王偉東認為外傭來港機票不算難訂，「如果一早出平機票，但發生熔斷。僱主需要安排舊有機票refund (需數月）同時要用現價去買新機票，最好在來港前幾天才出機票。僱主可預來港前出機票，要三千幾左右。」

🔼🔼🔼🔼未請到外傭令媽媽頭痛，家中有外傭的一樣問題多多👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻外傭離職後媽媽發現洗衣機充滿霉菌 必學清洗6步洗衣後再做1步👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

按圖即睇清洗洗衣機方法：

+ 2

即睇使用洗衣機的注意事項：