好外傭湊仔煮飯樣樣掂　焗蛋撻做親子勞作　媽媽：完全明白我諗乜

不少家庭也僱用外傭來減輕家務負擔，一名媽媽不時在社交平台分享與姐姐的生活點滴，笑言請了一個「廚神」回家。外傭除了不時在家烘焙，更為她炮製減肥餐。她在接受訪問時形容，外傭與孩子的關係「超好」，又分享與外傭相處最重要的是將心比己。



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在家烘焙幫忙做勞作

媽媽Kwan Yan的外傭主力照顧她的兩名孩子，她不時於facebook群組分享與外傭的有趣點滴。她表示，姐姐曾出手幫忙孩子製作中秋節燈籠勞作，日常更會在家烘焙，製作不同美食，如蛋撻、麵包和牛角酥，「我家有個麵包師傅，朋友說你應該請咗個廚神回家！」

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她又指，自誕下幼子後，需要控制飲食，姐姐更特別為她炮製減肥餐，不禁發文表揚：「真係感恩我講一次佢就完全明白我諗啲乜，完全唔使我煩惱，好好彩請一次工人就有個咁好嘅畀我。」

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性格開朗互相配合

媽媽在接受訪問時形容，「姐姐嘅性格好開朗，好多嘢講，成日笑。我性格好似佢，又係好鍾意講嘢同埋笑，大家夾到。」

她表示，外傭與兩名孩子的關係很好，「當自己小朋友一樣」，又指日常相處「好多嘢唔使我哋講，佢都會自動波做，已經好窩心」，強調彼此之間最重要是將心比己。

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