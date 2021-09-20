中秋節｜以果籃銷情看哪個行業最好景　果商︰6800元果籃王銷量減

明天就是農曆八月十五中秋節，隨著新冠疫情放緩，本港經濟逐步回暖，油麻地果欄上周二（14日）亦人頭湧湧，疫情似乎無阻市民買水果的意欲。不過果欄東主有苦自己知，指從不同行業的購買量及金額，可推斷經營海外物流、又或美容院等受疫情嚴重打擊，間接減少他們中秋節的生意額。



果欄東主亦發現，港人近年更願意購買貴價水果，估計由於港人被困於香港逾一年，只能吃日本水果解「鄉愁」。「香港人衰啲講句，當日本半個鄉下嘛，一年起碼去一兩次，冇得去咁點？食住先。」



此外，亦有位於九龍城的水果店負責人透露，因消費力較強的國內旅客無法到港，店內售6,800元的果籃王，銷量明顯減少，現時銷量最理想為1,000元的中價果籃。他盼望經濟好轉，令市民於中秋節更樂意消費，「希望有人買下生果賞月，生意唔會好似上年咁淡。」



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經營海外物流、美容院等公司減少買水果送禮

油麻地果欄上周二（14日）人山人海，疫情及下雨天似乎無阻市民購買生果的意欲。不過「志生欄」東主甘先生透露，觀察不同行業買水果的金額，可推斷他們近年的景況。「邊啲送禮送得豪，你就知邊啲行業係呢個時間做得好。」他以物流業為例，經營海外物流的公司因收入大跌，今年只好減少送禮。不過一雞死一雞鳴，本地運輸公司受益於疫情，反而出手較以往豪爽。

甘續分析指，除了本地運輸公司外，亦有部分行業的生意不受疫情影響，如地產、診所、律師行等，同樣出手大方。但美容院、海外物流等公司，則明顯受阻於封關及限聚令等措施，今年甚示消聲匿跡。「佢嗰行喺呢個疫情冇乜生意，美容院你做唔到嘛，錢都賺唔到點送禮物啫？」

因國內旅客無法到港 貴價果籃銷量減

新冠疫情帶來的連鎖效應不僅限於此，除了牽連至運輸物流外，封關令旅客人數創新低，同樣影響水果業。位於土瓜灣的永富食品公司負責人陳錦輝指，因消費力較強的國內旅客無法到港，店內售6,800元的果籃王，銷量明顯減少，而該批旅客佔貴價果籃約六成生意額。他透露，現時銷量最理想為1,000元的中價果籃，「有啲客本身訂2,000蚊，可能今年變咗1,000蚊。」

有顧客買5公斤晴王提子自用

但有危便有機，內地旅客雖然不能到港，港人同樣無法外遊。甘先生發現，近年港人買水果的習慣有所改變，開始追求味道的享受，更願意購買貴價水果。他笑說「「香港人又咪話至於窮得咁緊要嘅」，甚至有顧客買逾千元、共5公斤的晴王提子回家自用。他估計，由於港人被困於香港逾一年，只能吃日本水果解「鄉愁」。

「我諗啲人困喺香港太耐，出唔到去，啲錢又困喺香港冇得點洗，咪買下嘢食。平時佢哋可能去旅行，去馬來西亞食貓山王榴槤，喺日本果園樹上摘個桃嚟食。今年冇晒，咁點呀？香港買囉，香港人衰啲講句，當日本半個鄉下嘛，一年起碼去一兩次，冇得去咁點？食住先。」

生意較去年回升三成 未回復疫情前水平

當然，部分港人買水果的習慣改變，僅能減緩疫情對生意額的影響。陳錦輝表示，去年中秋節期間的生意額大減六成，雖然今年相較去年回升三成，但仍比疫情前下跌兩成。他盼望經濟好轉，令市民於中秋節更樂意消費，「希望有人買下生果賞月，生意唔會好似上年咁淡。」

家庭主婦︰新奇士橙加價2元

事實上，市民亦觀察到水果價格的轉變，以及消費氣氛回暖。每周到果欄買澳洲牛油果的溫太，於路上亦看到不少市民提著盒裝的水果。問到近年經濟不景，會否減少買水果，她指中秋節前將花約500元買水果，又笑說「而家冇（影響），唔知下個禮拜有冇。」

而近10年來一直在果欄買水果的陳女士指，觀察到新奇士橙每個加價2元，推斷與貨源減少有關。鄒姓老夫婦更推著手推車，以約700元購入一箱共24個水晶梨。他們指，每年中秋均買水晶梨自用，並大讚該梨味道甜美。此外，他們亦花約200元購買甘柚及石榴等水果。