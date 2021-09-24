運輸署擴展小巴實時到站資訊涵蓋237路線　「出行易」程式可查閱

運輸署今日（24日）表示，由即日起專線小巴實時到站資訊系統，已由165條專線小巴路線進一步擴展至237條路線。市民可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線隨後即將抵站的三個班次預計到站時間。
該署又指，將分階段上載餘下超過300條路線的實時到站資訊，目標在明年全面覆蓋所有專線小巴路線。
▼港島區設實時到站資訊的小巴路線▼
▼九龍區設實時到站資訊的小巴路線▼
▼新界區設實時到站資訊的小巴路線▼
運輸署發言人表示，專線小巴實時到站資訊系統，自今年3月正式啓用以來，運作大致暢順。在專線小巴業界支持下，該署於3月及6月分兩階段，上載共165條專線小巴路線的實時到站資訊，並強調擴展至237條路線後，會繼續與業界保持緊密合作。
乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」查閱有關資訊，而數據亦會以機器可閱讀格式透過「資料一線通」（data.gov.hk）發布予公眾免費使用。相關專線小巴路線的總站及小巴車廂內已張貼宣傳品，通知乘客有關安排。
另外，港府今日宣布，再度委任8名現任交通諮詢委員會成員，包括鄭承峰、張頴嫻、林智遠、吳麗萍、蘇國良、黃慧敏、嚴楚碧及余偉業。8人任期為兩年，今年10月1日生效。交諮會負責就廣泛運輸政策及主要交通建議向政府提供意見。委員會目前由16名非官方委員（包括主席）及3名官方代表組成。
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