水警殉職｜警隊王牌「山貓」時速逾111公里　大飛裝6引擎更高速

一艘水警快艇上周六（25日）在沙洲對開遭「大飛」撞翻，船上4名水警1死3傷，女高級督察林婉儀殉職。據了解，走私集團多年來針對執法部門新引入的追截艇，「亡命」非法改裝「大飛」，企圖以速度制勝避過追捕，甚至可以「拋甩」水警部份大型船隻，而流浮山坑口村河道、沙頭角等亦是走私到內地的黑點。

走私集團改裝的「大飛」普遍有4至5個舷外引擎，馬力高達1,200至1,500匹，時速逾110公里，部份突圍之用「大飛」更有6個引擎。至於警隊最高速王牌快艇，為俗稱「山貓」的「高速堵截艇」，馬力1,590匹，最高時速逾111公里，今次發生意外的「多重任務截擊艇」時速亦超過100公里，可與「大飛」匹敵。



俗稱「山貓」的「高速堵截艇」航速60節，時速高達111公里，是水警中最高速堵截艇。（警務處圖片）

警隊曾改裝「大飛」追捕走私

據了解，本港80、90年代「大飛」猖獗，走私集團改裝的快艇，速度比水警所用的快艇更快，警隊當年曾將充公沒收的「大飛」改裝，由當時的反走私特遣隊駕駛，打擊海上走私活動，效果奏效。走私集團亦開始「亡命」改裝，針對執法部門提升「大飛」速度，增加舷外引擎數量，試圖以速度制勝，擺脫追捕。

警方今日尋回女高級督察林婉儀（圖）遺體，證實她於反走私行動中不幸殉職。

據悉流浮山、沙頭角為走私黑點

據悉，走私集團近年亦選擇較細體積貨品，將貨品分多批「密密送」，在機場一帶水域的海路走私路線，主要利用躉船載貨及分貨，再由快艇接貨高速運往內地，近來情況猖獗，甚至曾在港珠澳大橋橋墩停泊。另外，流浮山坑口村河道、沙頭角等亦是走私到內地的黑點。

「大飛」加引擎提升速度 時速逾百公里

綜合執法部門過往檢獲的「大飛」規格，主要由快艇或大型摩托艇非法改裝而成，部份「大飛」裝有4至5個舷外引擎，馬力高達1,200至1,500匹，航速可達60節，時速逾100公里。今年7月，警方在龍鼓洲反走私行動中檢獲一艘安裝6台300匹的舷外引擎的「大飛」，推算馬力高達1,800匹。

「山貓」追截夾擊截停目標

現時水警總區有多款追截艇打擊走私集團，如論速度計，俗稱「山貓」的「高速堵截艇」最高速，航速60節，時速高達111公里，3台引擎合共提供1,590匹馬力，全長14.8米，「山貓」其中一項戰術是以速度追截再夾擊，以截停目標。

至於今次發生意外的「多重任務截擊艇」裝有三台350匹馬力的舷外引擎，合共提供逾1,000匹馬力，航速最高可達55節，時速超過100公里，水警現時有8艘多重任務截擊艇，自2019年底起陸續到港，今年6月正式啟用。

另快，水警有21艘「分區高速巡邏艇」，航速50節，而「快速進截小艇」航速49節、「海騎5.4型小艇」航速38節、「追截640型小艇」航速35節。