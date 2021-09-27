時昌迷你倉大火死因｜同行隊員見張耀升前行　狀似找東西不停嗌喂

淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，死因就他們的死因作研訊今（27日）續。與死者張耀升一同進入火場的消防隊目尹建偉出庭作供，他憶述與張一同進入火場時，現場漆黑一片且溫度高，二人一直保持可溝通距離，期間他身上的鐵筆掉下，他用了約20秒整理，再抬頭發現與張已前行數米，並聽到張不停「嗌喂」，又狀似在找東西，但不清楚對方是在叫「喂」還是「Ray(尹的英文名）」，尹講述時情緒一度波動。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

與張同屬教官較少進行滅火訓練

死者張耀升案發時的搭檔、現任消防隊目尹建偉供稱，他於2010年通過考核加入高空救援隊任教官，2年後轉到新成立的坍塌搜救專隊（USAR)。而張則於2016年加入USAR，與尹同為教官。尹同意在USAR較少進行消防滅火訓練，但亦會定期到西九龍訓練中心進行滅火及管道援救訓練。另尹指每一位技術救援隊的教練均會自動編入支援隊伍（Support Team)，主要分為3隊，每一星期轉換一次更隊，涉案迷你倉大火是USAR首次參與火災救援。

消防隊目尹建偉(右)稱與張耀升進入火場，倉內漆黑一片溫度高，期間他的鐵筆掉下，他整理一下後見張已前行，並狀似找東西不住嗌「喂」,他不肯定張是否在叫他的洋名「Ray」。(劉安琪攝)

區長提示進倉後最好直入直出

當日下午約4時，高級消防隊長張振毅召集所有特別救援隊伍到涉案迷你倉支援，尹遂開車載包括張耀升等同事一同出發。他們於5時到達現場，張振毅指示他們需進火場進行爆破，尹遂到車上更換防火衣及到呼吸器櫃車借呼吸器，然後再回到4樓集合。及時6時，助理區長溫錦明向他們進行訓示指，涉案火場是迷你倉設計單位，內部間隔複雜，出入時要小心，最好直入直出。USAR的主要任務是伙拍煙火特遣隊（CFS)進行救火及爆破工作。

與張屬最後入火場的USAR隊員

尹續指，他與張耀升是最後進入火場的USAR 隊員，並沒有伙拍其他隊的成員，目的是沿消防喉入去找回喉筆及控制火勢。兩人進入火場前，入口指揮官霍永鴻有為他們檢查裝備，尹表示他有為張耀升檢查個人防護裝備，亦有聽到張耀升向霍報告呼吸器的含量。他們當時配有外借的呼吸器、舊式的模擬式通訊機、不能掛在頭盔上的舊式電筒等，但沒有抬頭顯示器、頭盔內的擴音器、個人識別卡等。死因裁判官黃偉權其後質疑：「咁你地都好多舊既設備？」尹同意。

走進第三條橫巷有火光

尹憶述，他們當時以半蹲的姿勢進入火場，現場溫度較高且漆黑一片。張耀升率先入內，尹用右手搭著張耀升的氧氣樽緊隨其後。兩人的左手扶著消防喉前進，並一直保持著可溝通的近距離。兩人之後走到第三條橫巷，張耀升左轉後不久便退回十字路口並表示找到消防喉。尹其後見到第三條橫巷有火光，張耀升遂將消防喉交給尹救火。

整理裝備20秒後見張不住嗌喂

後來，本身掛在尹肩膀上的鐵筆滑下，尹遂停下整理約20秒。當他完成整理，張耀升的聲音從約3至5米外傳來。提及此，尹語帶哽咽地稱：「聽到張Sir係到嗌…佢嗌喂，我唔肯定佢嗌我定…因為我叫Ray，唔知佢嗌我定嗌喂……」，尹稍作沉默，意圖平復情緒，續指：「佢當時姿態係半蹲，左轉、右轉，好似搵緊野咁，係咁嗌。」

研訊明續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)