時昌迷你倉大火死因｜消防員作供突沉默良久　提張耀升被拉出哽咽

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸喪命，他們的死因研訊今（24日）續，與殉職消防員張耀升同期入火場的消防總隊目作供，他提到當天與張等人下午到達現場，他與另外3人一組，借用了裝備便即進入火場，後來他與同隊隊員在防煙門休息期間，聽到張的拍擋大叫稱與張失去聯絡，著眾人入場找「張sir」，死因研訊主任追問之後發展，總隊目突沉默良久，才語帶哽咽地說之後見到張被拉出，當時張已沒有知覺。
兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。
到達現場即被派送上火場
消防總隊目蘇志安供稱，他隸屬於坍塌搜救專隊（USAR），2016年6月21日，即大火的第一天下午4時30分，他與死者張耀升等一同趕至火場，車上攜同一些簡單裝備、爆破工具及個人工具都等，惟沒有呼吸器，因為其所在的小隊非經常要去有火的地方，所以他們多數在要用時向其他消防車借。
他們於約20分鐘後到達現場，身穿USAR保護衣便上了3樓，然後便收到指示要進入火場。他遂與隊員換上救火裝備，並到裝備車借用呼吸氣，為進入火場救火做準備。
張被拉出時已沒有知覺
蘇續稱，他們於高空拯救隊的總隊目霍永鴻指揮下進入火場。助理消防區長黎健武與蘇為第二隊進入火場的坍塌專隊隊員，他們與另外2人一同進行爆破及灌救工作，並約於15分鐘後離開火場。黎之後到防煙門外休息，其後便聽到死者張耀升的搭檔尹建偉大叫：「唔見左阿Sir，快啲入去搵番張Sir出嚟！」然後一個人從火場內出來，長官隨即派隊員進入尋找張。
研訊主任繼而追問之後發生什麼，蘇沉默良久，語帶哽咽地表示，最後黎見到有兩名隊員將張從火場中拉出來。當時張已經沒有知覺，一直在場外候命的救護隨即上前為張急救，並在數分鐘後將張送至樓下。
事發前並無針對迷你倉的訓練
助理消防區長黎健武作供時透露，他曾任消防訓練學校的教官，他同意香港消防救護學院有東南亞最大及先進射訓練場地，主要進行室內煙火特性及行動策略訓練，課程內容理論及實踐兼備。每一個新人消防員均須進行為期6個月的訓練，現職消防員亦須定期進行訓練。惟黎同意學院於2015式並沒有設立針對迷你倉的訓練。
憑火的顏色及煙等評估火場情況
黎當時進入火場的主要工作為進行動態風險評估，但他除了第一次均沒有攜熱能顯像儀進入火場。黎解釋指，進行動態風險評估並非只依賴溫度，還包括有煙、空氣流入速度、火的顏色等。他作為教官對火的溫度有一定理解，加上現場環境惡劣，帶上熱能顯象儀，反而會阻礙其行動。
環境複雜未有使用引端繩及個人繩
提及為何當日不使用引端繩及個人繩，黎指引端繩的作用是在大面積及間隔複雜的地方方便出入，惟當日火場內有鎖及鐵枝伸出來，引端繩有機會勾住，加上準備需時，使用引端繩反而阻礙行動。黎認為消防喉可以取代引端繩，但同意消防喉有機彎曲摺疊，因此令到消防員沿著消防喉撤退時花費更多時間。
至於個人繩則是配合引端繩使用，及將各隊員連繫在一起，惟黎認為當日他與隊員帶緊密的聯繫，而且會「Keep住問對方冇無問題」，所以不需要個人線。黎更認為使用個人繩的害處多於益處，因為若通道中間有障礙物反而有機會將個人繩勾住。
案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)