南丫海難9周年　家屬發信要求公開調查報告　斥港府不聞不問

今日十一國慶，亦是「南丫海難」9周年。一批海難死者家屬發表公開信，盼港府盡早公開完整獨立調查報告，讓死傷者及家屬了解真相及彰顯公義，惟政府卻以「事涉公務員私隱」未有公開，家屬批評做法形同包庇，「難道『⼀定⾛數』是⾹港特區政府的傳統？」公開信又質疑港府拒公開報告，旨為「避⽽不談、瞞天過海。」

家屬在公開信中，亦引述警方指，案件調查8年雖有不少人證物證，但因「某些技術上的原因及壓力」，以致未能啟動起訴程序。



南丫海難9周年，家屬希望公開調查報告還真相。（資料圖片）。

家屬公開信透露，39名死者的死亡證於去年批出，家屬獲准到水警昂船洲基地一睹「南丫四號」殘骸及焚香致祭。他們引述水警指，案件調查8年，雖然獲得很多資料、證物、證人證供，但因「某些技術上的原因及壓力」，警方無奈地未能啟動起訴程序。

家屬：公開報告還真相和公義

家屬不滿至今沒有任何政府官員要負責，至於事發時出任海事處處長的人員已退休，涉事海事處官員更獲「加官晉爵」，期盼當局全面公開獨⽴調查委員會報告、死因調查報告及公務員事務局對涉事政府公務員的調查報告，助了解事件真相和彰顯公義。

「39條⼈命不值得政府動容？」

家屬在公開信中批評，港府以「事涉公務員私隱」未有公開調查報告，形同「⾃圓其說包庇公務員」。家屬又提到前特首梁振英，及前運房局局長張炳良，在事發後曾許諾「徹查意外、絕不姑息」，獨立調查委員會之報告「絕不可能不公開。」家屬批評有關說法只是冠冕堂皇的官腔假大空，「難道『⼀定⾛數』是⾹港特區政府的傳統？」

家屬又指，兩屆特區⾸⾧無論公開或閉⾨，都未曾與家屬會⾯。今屆特⾸甚至對南丫海難隻字不提，反問「是因為39條⼈命及眾多傷者，及⾹港市民在海上的⽣命安全利益，不值得令今屆政府動容？」家屬又質疑港府多年來的態度是「避⽽不談、瞞天過海」，家屬「未能釋懷卻被迫向前看」。