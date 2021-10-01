十一國慶｜家庭客花5000元海洋公園萬豪酒店Staycation兼入園

本港新冠疫情緩和，今日（1日）是新冠疫情爆發後第二個國慶節，不少市民選擇到酒店Staycation歡度假期。其中受家庭顧客歡迎的海洋公園萬豪酒店，有家庭花費5,000元，一家四口在酒店住三日兩夜，兼且可入園玩樂。



有市民坦言最近疫情緩和，才敢帶小孩外出，由於儲落的飛行里數即將過期，因此以里數換取酒店Staycation，並希望疫情能盡快完結，再到日本旅行。。



里數即將過期 換酒店Staycation

海洋公園萬豪酒店今午有大批市民辦理入住手續，以家庭顧客為主。其中歐陽先生帶同一家四口入住酒店，他表示因疫情放緩，最近9月才開始敢帶小孩外出Staycation。「等得太耐冇得出去，依家疫情冇咁緊張，先放心帶小朋友出嚟。」

歐陽先生續指，已預約明日到水上樂園遊玩，而萬豪酒店設施齊全，因此選擇入住。他亦指，自疫情爆發以來，只試過一次Staycation，為東涌的酒店，由太太以里數換取。

他又說，以往每年全家到日本旅行兩次，儲落不少里數即將過期，故他希望疫情能盡快完結，再到日本旅行，「好彩（去年）1月去咗次福岡。」

上Facebook接收資訊 可以便宜價格訂酒店

徐女士為Staycation常客，自疫情爆發後，每3個月會到萬豪酒店或迪士尼酒店一次，並準備10月中再到水上樂園遊玩。她解釋，由於萬豪酒店內設有遊戲房及泳池，令小朋友樂而忘返，同時房間較大可容納一家四口，「唔係間間酒店有咁大，可以容納4個人。」他們選擇酒店三日兩夜兼入海洋公園，總費約5,000元。

不過徐女士成為Staycation常客前，每年均外遊3至4次，坦言封關後才開始Staycation，「好似慣咗要住酒店咁。」問到Staycation攻略，她稱要勤上Facebook接收資訊，並提早預購門票，則可以較便宜的價格住酒店。

▼國慶節東涌纜車站情況▼



指套票包海洋公園門票「抵玩」

曾先生則一家四口昨日已入住酒店，他指萬豪酒店套票包海洋公園門票，亦送早餐及自助餐，索價約3,000元，而海洋公園門票逾500元一張，故認為酒店「抵玩」，適合一家大小入住。

曾亦同樣表示，「之前疫症嚴重唔敢周圍去」。他們一家對上一次Staycation，曾到梅窩銀礦灣酒店，包爬獨木舟及踩單車，一晚索價約1,000元。問到接下來聖誕節會否再Staycation，他指太太平日會在網上觀看優惠資訊，直言「有冇平嘢先？冇我就唔去。」