疫苗抽獎｜廠商會終極抽獎100萬簽帳額得主誕生　即睇誰是幸運兒

香港中華廠商聯合會推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，今日（29日）正午舉行終極大抽獎，抽出逾1,300份獎品的幸運兒，當中包括5份價値介乎港幣10萬元至100萬元不等的免找數簽帳額，以及價値港幣39萬元Serena電氣化七人車。公務員事務局局長聶德權將擔任主禮嘉賓並頒贈獎品予早前首輪抽獎的得獎者。今日終極抽獎最矚目獎品、100萬元免找數簽帳額「名花有主」，得獎者抽獎券號碼為「86390335」、針卡編號為TC21712-3705090-6。



其中終極大獎100萬元免找數簽帳額已得獎者的抽獎券號碼為「86390335」、手提電話為9*3*7*1。（廠商會fb截圖）

公務員事務局局長聶德權（右）今日（29日）向首輪抽獎100萬免找數簽帳額得主楊先生（左）頒發免找數信用卡。（廠商會facebook）

▼廠商會「有種有賞」疫苗獎賞計劃兩輪抽獎禮品▼



廠商會透過facebook直播大抽獎過程，約中午12時會抽出信用卡免找數簽帳額得獎者，包括港幣10萬元 (共2份)、港幣30萬元 (共1份)及港幣70萬元 (共1份)，壓軸會抽出終極大獎 ：港幣100萬元信用卡免找數簽帳額抽獎。其餘1,300多份禮品，還有Serena電氣化七人車一部，連税價值港幣39萬元，以及總值港幣20萬元的20個金吊嘴、莎莎10萬元禮品等。

Serena電氣化七人車（nissan網頁圖片）

廠商會會長史立德（右）在8月30日主持抽獎儀式，首輪100萬元免找數簽帳額得獎幸運兒同日誕生。

疫苗抽獎｜廠商會送100萬免找數簽帳額有結果 即睇幸運兒係咪你

疫苗抽奬｜廠商會大抽獎7.18起登記 頭獎獨得100萬免找數簽帳額

疫苗抽獎｜珠寶聯盟送1卡鑽石 幸運兒是愛妻號：送畀老婆開心吓

+ 2

疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

▼直擊觀塘豪宅凱滙另一或作疫苗抽獎一房單位▼



+ 16

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

疫苗抽獎｜凱滙一房單位得獎者揭盅 35歲廚師收樓一刻片段曝光

信和黃廷方慈善基金董事黃永光（左）及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）（右）主持終極大獎頒獎儀式，恭賀終極大獎得獎者李先生（中）。（信和提供圖片）

+ 2

疫苗抽獎｜總商會送出平治房車 女得主攞車匙：從未試過中獎

平治C系列房車大獎得主趙小姐今日領獎。（香港總商會提供）

疫苗抽獎｜李嘉誠基金會2000萬禮券 得獎名單揭盅 即對有無中獎

▼即看長實/長和/李嘉誠基金會大抽獎結果▼



疫苗抽獎｜華懋公布大抽獎結果 頭獎全年自助晚餐 即睇你有無份

▼即看華懋大抽獎結果▼



+ 10

疫苗抽獎｜中西區打針抽金首批幸運兒出爐 終極抽獎可獨享八兩金