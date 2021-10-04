疫苗抽獎｜中石化送免費入油2年　誕A字頭大獎得主　即查中獎名單

為配合政府疫苗接種計劃，中石化（香港）推出疫苗接種抽獎活動，大獎一名送免費入SINO X Power超級汽油2年、29位二獎得主獲送1年SINO X Power超級汽油及三獎X CARD PLUS會員優惠卡。獎品總值超過168萬港元，共230名幸運兒今午（4日）在抽獎儀式中誕生。本港長者接種率低迷下，今次頭獎得主陳姓幸運兒，身份證號碼英是A字頭，極可能是位70歲以上老友記。



中石化送免費入油2年，頭獎得主出爐。（歐陽德浩攝）

中國石化接種疫苗抽獎，頭獎送2年入SINO X Power超級汽油（名額1位），二獎享送1年SINO X Power超級汽油（名額29位），三獎送 X CARD PLUS會員優惠卡（名額200位）。

中石化（香港）總經理李繼從：逾20萬名市民登記抽獎

中國石化香港有限公司總經理李繼從表示，為響應港府的呼籲，早前推出接種疫苗抽獎活動。他指，是次抽獎活動送出超168萬元奬品，為眾多石油公司中，首家舉辦抽獎活動。截止9月30日，已有逾20萬名市民登記抽獎。他希望鼓勵市民接種疫苗，令中港兩地盡快通關，為香港長期繁榮穩定。

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信和黃廷方慈善基金董事黃永光（左）及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）（右）主持終極大獎頒獎儀式，恭賀終極大獎得獎者李先生（中）。（信和提供圖片）