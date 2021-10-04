時昌迷你倉大火死因｜消防隊長稱曾7次進入火場　兩尋張耀升不獲

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（4日）續。高級消防隊長鄭梓恒供稱，他在大火發生首日曾先後7次進入火場，其中兩次的主要任務是搜救失蹤的張耀升，惟均沒有發現。另他目睹張的搭檔尹建偉獨自撤離火場，情緒不穩地大叫：「Thomas sir（張洋名） 仲係入面，佢行得太入，你地快啲去搵佢啦。」



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

高級消防隊長鄭梓恒稱當日曾次進入火場，其中兩次是入內尋找張耀升。(劉安琪攝)

見張的拍檔搖晃不穩地離開火場

高級消防隊長鄭梓恒供稱，他亦是室內煙火特性訓練教官，其所在的煙火特遣隊於當日下午1時45分收到指示，需前往時昌迷你昌火場協助，期間他與隊員先後7次進入火場進行滅火及爆破工作。及至7時14分，鄭在火場外稍作休息時，他目賭死者張耀升拍檔尹建偉搖晃不穩地離開火場，情緒十分不穩定地說：「Thomas sir（張洋名） 仲係入面，佢行得太入，你地快啲去搵佢啦。」

鐵架後方有儲物倉在燃燒

鄭與其隊員隨即被委派進入火場搜索張，並完成了整條第一條橫巷的搜索，惟沒有發現。鄭其後因自覺對火場較熟悉，加上看過3樓迷你倉的平面圖，自動請纓再度進入火場。當他與3名行動組的隊員走直主走廊及第三條橫巷交界時，發現前方有一個1米高的鐵架，鐵架後方更有儲物倉在燃燒。由於鄭擔心若張在鐵架後方暈倒的風險較大，遂決定獨自前往搜索，其他隊員則留在原地保持體力，以備發現張後要抬其撤離火場。惟鄭前行了約5至10米仍沒有發現，終因感到皮膚灼熱、體力不支而撤離。

聆訊明續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)