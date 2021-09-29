時昌迷你倉大火死因｜火場溫度高至頂唔順　消防員衣物全冒煙

時昌迷你倉位於淘大工業村的倉庫於2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭今（29日）續就二人的死作研訊。當日曾進火場找張耀升的退休消防總隊目供稱，他到場接到指示要「叫張sir出來」，他即意識到任務是要作拯救，惟他進入火場後發現環境嚴峻，是他從業以來遇過最高的溫度，他一度感到皮膚刺痛，直言「熱到頂唔順」，最終被迫撤退。後來其他消防員找到張把把張出火場，當時眾人身體全冒煙，雖在場的消防員為他們降溫。他指張被抬出時氣氛緊張及沉重，亦有人大叫：「救護兄弟！快啲上嚟！」



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

曾到2樓迷你倉視察環境

現已退休的消防總隊目梅斯榮供稱，他當日在九龍塘消防局A隊細搶救車當值，下午5時30分收到控制中心指示，要到涉案迷你倉火場接更。梅與隊員何寶榮、李偉鴻（音）、陳偉誠（音）及司機陳紹良於5時50分趕至火場。梅作為小隊主管先到2樓接更，查看2樓平面圖，並初步進入2樓迷你倉視察環境。

退休消防總隊目梅斯榮稱，他進入火場時溫度是他從業以來最高，感到全身刺痛，直言熱到頂唔順，最終亦需撤離。(劉安琪攝)

見張耀升拍檔神情哀傷

梅隨後到3樓找署理高級消防區長翁錦雄報到，翁指示他們先在一旁休息及候命。期間，梅見張耀升的拍檔尹建偉坐在一旁，神情哀傷且雙眼通紅。 梅形容當時現場氣氛十分緊張，他隱約聽到有人說：「有個阿sir唔見左。」

指示入去叫張sir出來

及至傍晚7時14分，翁指示梅的小隊進入火場工作，入口指揮官為他們檢查裝備，收取煙霧牌及個人識別卡。翁在入火場前語氣沉重地向他們進行訓示，表示：「你入到去，見到張sir，叫佢快啲出番黎，去煙帽入口位置。」

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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收指示即意識主要任務是拯救

梅指事前不認識張，惟他當時見到現場氣氛沉重，都明白問題十分嚴重，知道他的主要任務是拯救。加上，梅認為在火場走失的人應該會好慌張，有信心可以在火場認出走失的張。翁另指著地上的一條消防喉，指示梅等4人沿著喉前進，找到喉筆的位置便是要搜救、降溫的地方。

進入火場熱到頂唔順

他們隨後趴低摸著消防喉進入火場，走到第一條橫巷，梅指示陳站在主巷與橫巷的交界，為之後經過的隊員指示出口的方向。梅則轉入橫巷行約2至3米發現喉筆，由於喉某個部份卡住了，未能繼續拉前。梅遂叫李停留在原地，拎著消防喉筆射水降溫，梅則自己向前摸索。惟僅前行了約10英尺，他身上的皮膚已感覺到刺痛，更形容當時的溫度為其從事消防以來最高，「熱到頂唔順」。

梅遂後退到李所在的位置，要求李為其射水降溫，在濕身後再次嘗試向前搜索。期間，有一名李姓高級隊長出現指示其離開火場，梅遂與隊員一同撤離。

救出張的消防員身上衣物全冒煙

梅離開火場後在一旁休息，不久後一班消防員在火場入口起哄，神情十分緊張，應該是有人找到張。惟太多人在入口一湧而上，梅看不到張的身影，只看見拖張出來的消防員身上衣服像在出煙，旁邊有人試圖幫他降溫。另有消防員大叫：「救護兄弟！快啲上嚟！」梅一隊其後再沒有進入火場，並於翌日凌晨3時返回九龍塘消防局。

案件明續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)