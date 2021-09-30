時昌迷你倉大火死因｜消防員難抵熱力被迫撤退　天花燈喉熱至溶化

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，死因庭今（30日）續就2人的死作研訊。數名曾進火場尋找消防隊長張耀升的消防員作供，他們均稱往找張所處橫巷時溫度奇高，亦有人稱是入職已來在火場遇過最高溫度，他們更見到倉內的天花燈喉遭熱力至溶化，故未能深入至盡頭，最後被迫撤退，離開火場後亦覺得好辛苦及「有啲虛脫」。死者家屬的律師透露，張最終在倉內右邊第二條橫巷被尋回。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄。

接指示往找張耀升

消防總隊目何寶榮供稱，他案發時隸屬於九龍塘消防局的，當日與隊員梅斯榮、李偉雄、陳偉成奉命進入火場搜救消防隊長張耀升，其小隊主管是昨日作供的梅。

何稱高級助理消防區長翁錦雄作指示，要他們4人須沿消防喉入火場搜尋失蹤的張耀升。他與隊員陳偉成沿主巷前進，何、陳二人走至第一條橫巷交界時，梅指示他們留守原地，梅與李則轉入橫巷搜索。

消防總隊目何寶榮稱他當時想深入橫巷找失聯的消防隊長張耀升，惟僅步前2至3步便已頂唔順，最終亦被迫撤退，即使離開了火場，仍覺得很不舒服，「有啲虛脫」。(劉安琪攝)

僅前進兩三步已頂唔順

何其後摸到主巷上有另一條消防喉，他遂叫陳留在原地，他則沿著另一條喉前進，行至第2條橫巷時右轉，前進了僅兩三步已感「頂唔順」，因溫度太高而須後退回主巷。家屬代表其後質疑，何選擇獨自深入會令他置身於危險之中。何明言明白當中的危險，並說：「但我依然會咁做，因為知道阿誠會係交界，想行多前啲，搵番張sir。」

火場溫度奇高離場即虛脫

何最後不敵高溫退出橫行，另一隊煙霧隊的高級消防隊長李偉明出現，並轉入第二條橫巷，惟不久後李偉明指示要撤退，他們遂一同離開火場。何另指其離開火場後感覺「好辛苦」且」「有啲虛脫」，並說：「呢個火場溫度係奇高」，是其入職以來在火場遇過最高的溫度。」

高級消防隊長李偉明稱當日進入火場後，因溫度太高，未走至橫巷盡頭便要撤離，當時天化有些燈喉因熱力吊在空中或跌至地上，周圍亦不少雜物，也拖慢搜救進程。(劉安琪攝)

溫度太高未能搜至橫巷盡頭

時任高級消防隊長李偉明則供稱，他與隊員當日獲溫錦明告知張失蹤，指示他們沿著消防喉搜索。他與隊員在火場內有就第一條及第二條橫巷搜索，惟均因溫度太高而未有搜至盡頭，最終選擇撤離。期間，李不曾聽到任何由消防裝備發出的警報。後來，張被其他消防員救出，李則上前為其脫下裝備。

四周雜物多拖慢搜救進度

張耀升家屬的代表大律師曾藹琪其後透露，張是在第二條橫行近盡頭位置被發現，要求李就搜索該橫巷時的情節詳細講述。李指橫巷內的溫度十分高，加上天花上有些燈喉因熱力吊在空中或跌至地上，周圍亦有不少雜物，拖慢其搜救進程。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

+ 4

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)