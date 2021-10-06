時昌迷你倉大火死因｜火場內火焰五顏六色　亦見達攝氏1000度白光

淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭今（6日）續就2人的死作研訊。高級消防隊長朱偉文繼續作供，他指迷你倉內的櫃與櫃之間相連，像是多個火場同時進行中，儲物室內存放物種又五花八門，些堆至天花板，為火提供大量燃料，導致火勢蔓延。朱又稱在火場內見過五顏六色的火焰，並見到溫度高達攝氏1000度的白光，直言不曾見過有傢俬燃燒會導致白、紫、藍色火焰，估計當時有化學品或塑膠等正在燃燒。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場火於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

高級消防隊長朱偉文稱，曾在火場內見到五顏六色的火焰，更曾見溫度達1000度的白光。(劉安琪攝)

七成火由傳導主道難用水撲熄

高級消防隊長朱偉文作供時指，熱傳遞的方式可分為3種，分別是熱傳導(Conduction)、熱對流(Convection)、熱輻射(Radiation)。正常的火場主是透過輻射蔓延，可用水灌救撲熄。惟涉案迷你倉大火的蔓延有70%由傳導主導，其餘30%則為對流及輻射，故較難用水撲熄，情況實屬少見。

每條走廊可視為一獨立火場

朱續指，因為迷你倉內的櫃與櫃相連，每一條走廊均可視為一個獨立的火場，朱形容謂：「根本似好多個火場同一時間發生左」。且根據他們小隊當日在火場內爆破的倉室，部份倉內儲存的東西「五花八門」，甚至在內發現「幾舊」鯉電池，更有些雜物堆至天花，朱直言：「由底到頂部都係燃料。」這均可以成為火場的火災負荷（Fire Load)，即「每一個平方米有幾多KG(公斤)既野可以燒」。

火勢在半呎空間一個傳一個

朱又稱，每個儲物室與天花之間由一塊塊1至2 呎鐵網阻隔，而空氣、煙、火焰作為傳播媒介，由地下2至3米傳導致天花，朱形容此為「用呢半呎空間一個傳一個」，造成火勢蔓延。

地下積水令消防員行動更困難

朱續指，當日火場地下有積水，其黃金戰衣在半蹲半跪前進時被打濕，特別是在原本靠空氣與熱力阻隔的肩膀位置被水填充，而水在高溫時的傳熱速度是空氣的17倍。故消防員在火場內的行動亦變得更加困難，在火場逗留得越長時間，他們身上的裝備變得越重。

火場內見五顏六色的火焰

另朱提及在火場內見過五顏六色的火焰，惟一般傢俬起火只會造成約攝氏600度的燈紅色火焰。而當日出現白色火光，代表溫度已高達攝氏1000度。朱解釋指，他不曾見過有傢俬燃燒會導致白、紫、藍色火焰，故估計當時有化學品或塑膠等正在燃燒。

想將張拉得一寸得一寸

朱憶述在發現張耀升後，其拍檔陳顯基原本並不想撤退，希望「拉（張）得一寸得一寸」，惟朱根據現場及他們自身身體狀況，最終下達先行撤離的指示。另朱指涉案火場內的空氣直線向上噴射，外來空氣不太會影響室內的空氣流動，故在火場入口設置鼓風機只能讓主巷位置視野更清晰，方便消防員在門口進行帶喉工作，但不會影響或助紂到場內火勢蔓延。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)