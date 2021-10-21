不明罕見病者教掟鏢　學生落力排輪椅舞　匯知中學同樂日滿正能量

不少學校都鼓勵學生參與義工服務，將軍澳直資學校、萬鈞匯知中學更將義工服務列為升班必備條件。「世紀疫症」下學校停課多時，復課後多集中追進度，但匯知中學教學團隊堅持全人發展，期望籍著義工服務讓學生發掘興趣及職業志向，累積籌辦活動經驗。

該校義工隊最近其中一項任務就是在本周六（23日）舉辦同樂日，活動獲太古地產贊助，與另外兩間小學及三間非牟利團體合作，當日有熱愛跳舞的學生與舞蹈導師合作排練出的「輪椅舞」表演；亦有輪椅人士做義務飛鏢導師帶公眾掟鏢，導師包括患上不知名罕見病的殘疾跆拳道運動員陳嘉敏。



萬鈞匯知中學獲太古地產贊助逾十萬元，本周六下午舉行同樂日，合辦機構包括太古地產愛心大使、路向四肢傷殘人士協會、香港遊樂場協會非常學堂、港澳信義會明道小學及天主教聖安德肋小學合作。（鄧穎琳攝）

每學年最少10小時義工服務列入升班必備要求

萬鈞匯知中學副校長鄭偉勁表示，該校自創校以來均著重義工活動，希望學生擴闊眼界，有機會接觸不同階層及社會群組，發掘興趣，思考未來路向，而每學年最少10小時服務時數，已列為升班必備要求。

位於調景嶺的萬鈞匯知中學，將在10月23日下午兩時開始舉行人人皆義工飛鏢計劃、「飛動人生」同樂日，合辦機構包括太古地產愛心大使、路向四肢傷殘人士協會、香港遊樂場協會非常學堂、港澳信義會明道小學及天主教聖安德肋小學合作。（鄧穎琳攝）

配對心儀行業助尋覓人生方向

匯知中學社會服務統籌何綺雲解釋，該校約900學生，每人每學年均須參與義工服務，當中包括前期籌備工作、舉辦活動及後期分享。中一及中二同學多參與探訪等簡單義工服務，至中三起則可參與策劃工作，以及服務嚴重殘障人士等。若同學已有心儀職業或明顯興趣，學校會在分配義工項目時會盡量配對，給機會他們發揮及累積經驗：「希望佢哋服務之中了解同埋鋪排未來嘅升學路。」

萬鈞匯知中學獲太古地產贊助逾十萬元，本周六下午舉行同樂日，合辦機構包括太古地產愛心大使、路向四肢傷殘人士協會、香港遊樂場協會非常學堂、港澳信義會明道小學及天主教聖安德肋小學合作。

中四級學生蔡慧怡。（鄧穎琳攝）

涉及與多個機構的協調分工的工作，原來由三名中四級學生負責。擅長設計及構思的勞皓朗負責設計海報、構思活動名稱；有司儀經驗的袁穎恩則教小學生做不同活動的小司儀。至於熱愛跳舞的袁穎恩更有份參與「輪椅舞」的設計及排練。

腳患復發想放棄 中四女生被殘疾人士堅持感動落力排練輪椅舞

蔡慧怡坦言，輪椅舞排練並不容易，初時一度與合作機構的負責人意見不合，加上排練重要時間遇上「獅子山」颱風襲港，「好驚追唔上進度」，而3歲起已習舞的她因長期勞損，不時腳患復發，家人亦力勸她退出，正值低潮的她，最後被殘疾人士的堅持感動到：「我3、4歲跳到依家，係最鍾意同學最耐嘅，唔想放棄，跳舞已經同生活分唔開，佢哋（輪椅人士）都唔會因為自己身體殘缺而放棄或沮喪，令我有少少感觸。」

該校將於本周六（23日）下午2時至5時舉行同樂日，屆時除了有輪椅舞表演及攤位遊戲，亦有經專業教練訓練的輪椅人士擔任飛鏢導師，教市民擲飛鏢。

因罕見病全身乏力但樂當義務飛鏢導師 陳嘉敏：人生要試過先無悔

飛鏢導師之一，是首位參加國際賽的香港殘疾人跆拳道運動員陳嘉敏。她因不知名罕見病5年前突然全身乏力，身體機能受疾病影響日漸下降，現時只能依賴電動輪椅代步，身兼「路向四肢」委員的她直言：「手指機能都下降，宜家伸唔直手指、腦部差咗、視力都差咗」。擲飛鏢對她而言並非易事，但她卻樂於參與，更受訓成同樂日義務導師之一：「人生要試，試過唔得先無悔。」